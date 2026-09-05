Стало известно, сколько Максим Галкин* потратил на отпуск без Пугачёвой в Бразилии
Максим Галкин* потратил около 3 миллионов на отпуск без Пугачёвой в Бразилии. Об этом пишет SHOT.
Юморист, находясь в Рио-де-Жанейро, сначала остановился в пятизвёздочном отеле Emiliano Rio, где проживание обходилось примерно в ₽100 тысяч в сутки. Позже он перебрался в более популярный отель Fasano, который расположен на первой линии пляжа Ипанема и имеет панорамный бассейн на крыше. За номер люкс в этом отеле Галкин* заплатил ещё ₽718 тысяч.
Билет бизнес-класса на перелёт туда и обратно обошёлся в ₽850 тысяч. Основным спутником шоумена во время его пребывания в Бразилии стал рилс-мейкер, который всю неделю фотографировал и снимал Галкина* в различных позах для социальных сетей. Расходы на перелёт, проживание и услуги личного фотографа-видеографа составили ещё около ₽1 миллиона. Таким образом, общая стоимость поездки в Бразилию составила не менее ₽2,6 миллиона.
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