Стало известно, сколько Максим Галкин* потратил на отпуск без Пугачёвой в Бразилии

05 сентября 2026, 10:29

SHOT: Галкин* потратил около 3 миллионов на отпуск без Пугачёвой в Бразилии

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* потратил около 3 миллионов на отпуск без Пугачёвой в Бразилии. Об этом пишет SHOT.