Стало известно, сколько миллионов Лариса Долина может заработать на юбилейном концерте
Долина рассчитывает выручить 3 млн рублей на концерте
После того как квартира была передана покупательнице при участии ФССП, а отдых в Абу-Даби остался позади, Лариса Долина готовится к юбилейным концертам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
До одного из выступлений осталось чуть больше недели, однако на данный момент продана лишь примерно половина билетов.
Стоимость билетов варьируется от 3500 до 6500 рублей. При полной заполняемости зала Лариса Александровна может выручить около 3 миллионов 200 тысяч рублей за концерт.
Однако сейчас остается неизвестным, получится ли распродать все места.
