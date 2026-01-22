Стало известно, сколько миллионов Лариса Долина может заработать на юбилейном концерте

22 января 2026, 18:19

Долина рассчитывает выручить 3 млн рублей на концерте

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

После того как квартира была передана покупательнице при участии ФССП, а отдых в Абу-Даби остался позади, Лариса Долина готовится к юбилейным концертам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».