Певец Иван Дорн, поддерживавший ВСУ, лично извинился перед жителем Москвы
Иван Дорн, который отправлял деньги на поддержку ВСУ, лично извинился перед жителем Москвы. Их встречу организовали в Париже. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
28-летний россиянин Максим искал трек, который Дорн играл на московском радио в 2017 году. Он решил написать певцу и, к своему удивлению, получил ответ. Иван не помнил название композиции, но сообщил, что пластинка находится в Киеве, куда он не может приехать из-за возможных проблем с ТЦК. В итоге Дорн предложил Максиму встретиться в Париже в магазине винила.
Украинский музыкант сдержал слово: во Франции он подарил Максиму пластинку с автографом, сделал несколько фотографий и сыграл свой музыкальный сет для него.
В 2022 году Дорн пожертвовал около полумиллиона гривен на помощь украинцам, но отказался жить в своей стране. После начала СВО он переехал с женой и двумя детьми во Францию.
