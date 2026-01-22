22 января 2026, 17:01

SHOT: Певец Иван Дорн, поддерживавший ВСУ, лично извинился перед жителем Москвы

Иван Дорн (Фото: Инстаграм* @dorn_ivan)

Иван Дорн, который отправлял деньги на поддержку ВСУ, лично извинился перед жителем Москвы. Их встречу организовали в Париже. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.