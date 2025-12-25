Стало известно, сколько миллионов принесёт шоу Леонтьева на Пхукете
Валерий Леонтьев готовится к дорогому выступлению в Таиланде.
Как сообщает «Газета.Ru», концерт артиста состоится 7 января на Пхукете и при полном солдауте может принести организаторам более 32 миллионов рублей.
Зрителям обещают «незабываемую рождественскую ночь» с главными хитами певца. Цены на билеты варьируются в широком диапазоне: самый доступный вход на танцпол обойдётся чуть дороже 5 тысяч рублей. Места без возможности заказа еды стоят от 22 до 27 тысяч рублей.
Самые дорогие билеты — в ложах за столиками. За комфортный просмотр концерта с сервисом придётся заплатить минимум 177 тысяч рублей, а максимальная стоимость билета достигает 777 тысяч рублей. По данным источника, на данный момент уже продано большинство мест.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России