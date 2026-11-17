17 ноября 2026, 16:27

Тренер «Шанхай Дрэгонс» Лав: день итогового матча Овечкина в НХЛ станет грустным

Александр Овечкин (Фото: Telegram @ovigr8official)

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав рассказал о работе с Александром Овечкиным. Канадец входил в тренерский штаб «Вашингтона» с 2023 по 2025 год.





В беседе с «РБ Спорт» Лав назвал день последнего матча Овечкина в НХЛ грустным.

«Овечкин невероятно много значит для хоккея. Я понимаю, насколько важен Александр для России и чего ему удалось добиться как в НХЛ, так и здесь, у себя на Родине. Каждый день приходить на работу и наблюдать за его игрой было настоящим удовольствием. Особенно памятным стал момент, когда он побил рекорд Уэйна Гретцки. Весь тот сезон был особенным, как и празднование этого достижения. Он не только выдающийся хоккеист, но и прекрасный муж, отец и человек вообще», — высказался тренер.