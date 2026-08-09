Стало известно, сколько миллионов стоит арктический круиз телеведущей Елены Летучей

09 августа 2026, 19:28

Телеведущая Елена Летучая отправилась на Чукотку за 1,7 млн рублей

Елена Летучая (Фото: Instagram* / @elenapegas)

Елена Летучая решила исполнить давнюю мечту и отправилась в путешествие по Арктике. Телеведущая выбрала пятизвездочный лайнер, который доставит ее к Чукотке и острову Врангеля — одному из самых уникальных природных мест региона и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».