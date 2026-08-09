Стало известно, сколько миллионов стоит арктический круиз телеведущей Елены Летучей
Елена Летучая решила исполнить давнюю мечту и отправилась в путешествие по Арктике. Телеведущая выбрала пятизвездочный лайнер, который доставит ее к Чукотке и острову Врангеля — одному из самых уникальных природных мест региона и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Круиз рассчитан почти на две недели. На борту пассажиров ждут девять палуб, три ресторана, гриль-бар, спа-комплекс, салон красоты, сауна и джакузи, тренажерный зал, библиотека, сцена и смотровая площадка.
Стоит такое путешествие соответствующе: стоимость круиза начинается примерно от 1,76 млн рублей и может увеличиваться в зависимости от выбранной каюты и условий размещения.
Главной целью поездки для Летучей стало не только комфортное путешествие, но и возможность увидеть уникальную природу Арктики. Телеведущая мечтает побывать на острове Врангеля, а также встретить в естественной среде белых медведей, моржей, китов и овцебыков.
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