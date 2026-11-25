25 ноября 2026, 16:33

Концерт Успенской в Москве может принести организаторам более 3,4 млн рублей

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская готовится выступить с концертом в одном из московских ресторанов 29 ноября. Судя по стоимости билетов, вечер с участием артистки обещает стать весьма прибыльным для организаторов. Цены на места варьируются от 37,5 до 55,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».