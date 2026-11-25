Стало известно, сколько миллионов заработают организаторы на выступлении Любови Успенской
Любовь Успенская готовится выступить с концертом в одном из московских ресторанов 29 ноября. Судя по стоимости билетов, вечер с участием артистки обещает стать весьма прибыльным для организаторов. Цены на места варьируются от 37,5 до 55,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По предварительным подсчётам, выступление певицы может принести организаторам около 3 миллионов 412 тысяч рублей. Таким образом, даже один концерт в столичном заведении способен обеспечить внушительную выручку. При этом итоговая сумма будет зависеть от количества проданных билетов.
Впрочем, последние гастроли Успенской проходили не без сложностей. Ранее были отменены её концерты в Саратове, Челябинске, Волгограде, Липецке, Туле, Воронеже и Екатеринбурге. Сама Любовь Залмановна объясняла ситуацию ошибками при организации маршрута и слишком плотным графиком.
Теперь внимание поклонников приковано к московскому выступлению, которое запланировано на 29 ноября. После череды отмен фанаты надеются, что на этот раз концерт состоится по расписанию и Успенская сможет порадовать гостей своими известными хитами.
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