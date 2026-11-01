Стало известно, сколько принёс Юрию Дудю* бизнес в Испании

01 ноября 2026, 10:29

Юрий Дудь* впервые заработал 106 млн рублей чистой прибыли на бизнесе в Испании

Юрий Дудь* (Фото: Instagram** @yurydud)

Юрий Дудь* впервые получил 106 млн рублей прибыли от бизнеса в Испании. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это почти в 1,5 раза меньше, чем он зарабатывал в России пять лет назад.