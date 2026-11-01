Стало известно, сколько принёс Юрию Дудю* бизнес в Испании
Юрий Дудь* впервые получил 106 млн рублей прибыли от бизнеса в Испании. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это почти в 1,5 раза меньше, чем он зарабатывал в России пять лет назад.
Компания Butovo Production SL, которая управляет брендом «вДудь» и занимается рекламой, за прошлый год получила выручку в размере €1,13 млн.
Однако после всех расходов от миллиона осталось лишь €75 тысяч — около семи млн рублей чистой прибыли. Почти два млн рублей компания могла отдать испанской налоговой. Хотя прибыль за год выросла более чем в четыре раза, до российских заработков Дудь* так и не добрался.
В 2021 году его выручка в России составила 135 млн рублей. У жены блогера бизнес-релокация сложилась ещё печальнее: Ольгу вынудили покинуть состав совладельцев языковой сети в Барселоне, а затем уволили с поста директора.
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