Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов
Бэк-вокалист «Любэ» Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в соцсетях музыкальной группы.
Коллектив выразил искренние соболезнования родным и близким музыканта. Причина его смерти не уточняется.
Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Закончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. С 1989 года артист стал частью группы «Любэ». С тех пор он не только исполнял вокальные партии, но и иногда отвечал за перкуссию.
Ранее сообщалось, что русский поэт, прозаик, переводчик и художник Владимир Алейников скончался в возрасте 80 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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