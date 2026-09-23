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Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер инициировала расторжение брака с мужем

Беседа по делу о разводе Зои Бербер и Максима Белбородова состоится 6 октября
Зоя Бербер и Максим Белбородов (Фото: Instagram* / @zberberr)

Зоя Бербер сама стала инициатором развода с Максимом Белбородовым. Актриса лично подала иск о расторжении брака, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции. Известно также, что беседа по делу назначена на 6 октября.



Зоя и Максим поженились в феврале 2024 года. Спустя несколько месяцев, в июне, у супругов родился сын, которого назвали Максимом. Кроме того, актриса воспитывает дочь Надежду от первого брака.

Таким образом, супруги прожили в браке около двух лет. При этом официальных подробностей о предстоящем разводе пока немного. Неизвестно, что стало причиной расставания и когда именно супруги приняли решение завершить отношения.

Ни Зоя, ни Максим пока не стали комментировать ситуацию. Судя по всему, подробности могут появиться уже после рассмотрения дела.

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Софья Метелева

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