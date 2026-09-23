Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер инициировала расторжение брака с мужем

23 сентября 2026, 16:25

Беседа по делу о разводе Зои Бербер и Максима Белбородова состоится 6 октября

Зоя Бербер и Максим Белбородов (Фото: Instagram* / @zberberr)

Зоя Бербер сама стала инициатором развода с Максимом Белбородовым. Актриса лично подала иск о расторжении брака, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции. Известно также, что беседа по делу назначена на 6 октября.