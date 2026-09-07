Стало известно, сколько стоит экстремально минималистичное бикини певицы Margo
Стало известно, какую сумму отдала певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) за минималистичное бикини Gucci.
Накануне артистка опубликовала в личном блоге свежее фото. Звезда продемонстрировала подписчикам свою физическую форму в раздельном бикини GUCCI из чёрного джерси. Верх — треугольный лиф на завязках. Низ — трусики-слипы с низкой посадкой. Единственный акцент — золотистый логотип с переплетенными буквами G на резинке пояса.
Модель купальника отличается экстремально минималистичным кроем, который оголяет максимум кожи и буквально «состоит из верёвочек». Как выяснили эксперты Super, этот предмет гардероба обошёлся Овсянниковой в 690 долларов США, что по текущему курсу составляет около 60 тысяч рублей.
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