«Я не стала спиваться и употреблять»: как вдова Левкина переживает смерть мужа

Владимир и Марина Левкины (Фото: Instagram*/marusialyovkina)
Марина (Маруся) Левкина переживает смерть своего мужа Владимира со смирением. Об этом вдова экс-солиста группы «На-На» рассказала в соцсетях. По ее словам, переживать приходится «разные состояния».
«Уход мужа я переживаю с чувством смирения... Я не впала в депрессию. Я не стала ничего употреблять, спиваться, входить в трансы. Но лукавить не буду – бывают разные состояния, из которых я сама себя вытаскиваю, как могу... Спасибо дочке, родителям, друзьям и поклонникам», — поделилась Марина Левкина.Владимир Левкин боролся с онкологией больше 20 лет, супруга окружала его вниманием и любовью. Пара часто бывала на столичных светских мероприятиях и вела активный образ жизни. Певец скончался на 58-м году жизни 17 ноября прошлого года.
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