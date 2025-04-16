«Я не стала спиваться и употреблять»: как вдова Левкина переживает смерть мужа

Блогеру Гусейну Гасанову можно написать за 8200 рублей. В его социальных сетях появилась соответствующая запись. Таким образом пользователю понадобится пять тысяч звезд в Telegram (внутренняя валюта мессенджера), чтобы пообщаться с сетевой звездой. Их стоимость составляет 8199 рублей.