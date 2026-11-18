Стало известно, сколько стоит роскошный отдых телеведущей Елены Летучей на Сейшелах
Телеведущая Елена Летучая отправилась на Сейшелы вместе с мамой, чтобы отметить день рождения. Для отдыха они выбрали курорт на частном острове Святой Анны, расположенном в центральной части Сейшельского архипелага. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отель находится на территории национального морского парка. Гостей окружают тропическая растительность и бирюзовые воды Индийского океана. Летучая остановилась в отдельной вилле площадью 322 квадратных метра. В ней предусмотрены три спальни, собственная терраса и бассейн.
Стоимость проживания в таком варианте размещения составляет около 234 тысяч рублей за ночь. В цену также включён персональный сервис. Кроме того, для удобства отдыхающих предусмотрен отдельный багги с водителем, который помогает передвигаться по территории курорта.
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