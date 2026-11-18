18 ноября 2026, 20:40

Елена Летучая отдыхает на Сейшелах на вилле за 234 тысячи рублей в сутки

Елена Летучая (Фото: Instagram* / @elenapegas)

Телеведущая Елена Летучая отправилась на Сейшелы вместе с мамой, чтобы отметить день рождения. Для отдыха они выбрали курорт на частном острове Святой Анны, расположенном в центральной части Сейшельского архипелага. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».