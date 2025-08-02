02 августа 2025, 11:41

Владислав Котлярский (Фото: Instagram*@ vladislav_kotlyarskiy)

Сегодня, 2 августа, день рождения празднует российский актёр Владислав Котлярский. Юбилейную дату 53 года артист встречает на пике своей творческой карьеры. Хотя путь к признанию был долгим, Котлярский долгое время довольствовался небольшими ролями. Всё изменилось в 2008 году, когда он получил роль майора милиции Карпова в популярном сериале «Глухарь». Эта роль принесла ему настоящую славу. С тех пор карьера актёра пошла в гору. Подробнее о профессиональных достижениях и личной жизни Владислава Котлярского читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Как сейчас живет артист

Биография артиста

Владислав Котлярский (Фото: Instagram*@ vladislav_kotlyarskiy)



Личная жизнь

Владислав Котлярский и Виктория Болдырева с дочерями Элиной, Николь и Арианой (Фото: Instagram*@ vladislav_kotlyarskiy)



«Раз в месяц жалеем, что не сыграли пышную свадьбу со всеми близкими и друзьями. Раз в неделю надеемся развестись. И каждый день восхищаемся нашими девочками», — цитирует Викторию Болдыреву eg.ru.

Как сейчас живет артист