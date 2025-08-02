Отказался от отношений с богатой певицей и женился на актрисе, сыгравшей проститутку: Владиславу Котлярскому — 53 года
Сегодня, 2 августа, день рождения празднует российский актёр Владислав Котлярский. Юбилейную дату 53 года артист встречает на пике своей творческой карьеры. Хотя путь к признанию был долгим, Котлярский долгое время довольствовался небольшими ролями. Всё изменилось в 2008 году, когда он получил роль майора милиции Карпова в популярном сериале «Глухарь». Эта роль принесла ему настоящую славу. С тех пор карьера актёра пошла в гору. Подробнее о профессиональных достижениях и личной жизни Владислава Котлярского читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Владислав Юрьевич Котлярский родился 2 августа 1972 года в Москве в семье, далёкой от искусства. Отец работал в Министерстве автомобильной промышленности, а мать — в авиационном ведомстве. С детства будущий актер увлекался спортом (боксом и самбо), но мечтал о сцене, вдохновлённый советскими фильмами.
Попытка поступить в театральный вуз после школы провалилась — не хватило подготовки. Котлярский подался в МГУ, где сменил геологический факультет на психологический, но так и не нашёл себя в науке. В 1998 году он поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет к легендарному Андрею Гончарову, а позже перевёлся в актёрскую группу.
После окончания ГИТИСа в 2002 году Котлярский играл в театрах «У Никитских ворот» и «Арт-хаус», но значимых ролей не получал, что вызывало у него разочарование. Параллельно начал сниматься в кино, однако долгое время довольствовался эпизодами: врач в «Русских амазонках», охранник в «Часе Волкова», милиционер в «Золушке.ru», помощник генерала в «Огнеборцах».
Как вспоминал артист в одном из интервью, его часто звали на роли полицейских. К 2008 году он сыграл их уже семь, и когда предложили Карпова в «Глухаре», чуть не отказался, но режиссёр сериала Тимур Алпатов настоял на своём выборе. Циничный и коррумпированный страж порядка — должен был погибнуть в первом сезоне, но зрители полюбили героя, и его оставили.
Чтобы вжиться в роль, актер провёл время с реальными оперативниками, участвуя в допросах и рейдах. Позже эти навыки помогли ему настоящим образом задержать воров, укравших его документы. Успех «Глухаря» привёл к спин-оффу «Карпов», где герой, пройдя через падение и раскаяние, стал символом нравственного перерождения.
Сейчас фильмография Владислава Котлярского насчитывает более 90 ролей в кино, в том числе в картинах «Чистая вода у истока», «Прилетело», «Смерш», «Лиса» и «Мент в законе».
Личная жизнь
До встречи со своим счастьем Владислав Котлярский пережил несколько серьезных романов. В студенческие годы, во время учебы в ГИТИСе, он влюбился в однокурсницу Ольгу. Пара планировала свадьбу, но девушка неожиданно вышла замуж за его лучшего друга. Этот удар заставил Котлярского заявить: «Никогда не женюсь!» — и на долгое время разочароваться в серьезных отношениях.
Слава, пришедшая после «Глухаря» в 2008 году, принесла не только профессиональное признание, но и внимание поклонниц. Самой настойчивой оказалась азербайджанская певица Лала Мамедова, которая ради актера похудела на 25 кг, сделала пластические операции и даже обращалась к шаманам.
Однако этот навязчивый роман ничем не закончился. У певицы не получилось добиться расположения Котлярского, и из-за этого она пыталась совершить самоубийство. До трагедии тогда дело не дошло, медики вовремя оказали помощь Мамедовой, а после она вернулась в Баку.
Настоящее счастье Котлярский обрел на съемках спин-оффа «Карпов» в 2012 году, где встретил свою будущую жену Викторию Болдыреву, игравшую эпизодическую роль проститутки. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте и несколько болезненных расставаний, их отношения выдержали испытания. В 2016 году пара официально оформила брак, а вскоре в их семье появились три дочери: Элина (2017), Николь (2019) и Ариана (2023).
«Раз в месяц жалеем, что не сыграли пышную свадьбу со всеми близкими и друзьями. Раз в неделю надеемся развестись. И каждый день восхищаемся нашими девочками», — цитирует Викторию Болдыреву eg.ru.
Как сейчас живет артист
В 2025 году Владислав Котлярский продолжает успешно сочетать активную профессиональную деятельность с насыщенной семейной жизнью. Актер по-прежнему проживает в Москве вместе с женой Викторией Болдыревой и тремя дочерьми. Несмотря на плотный график, он находит время для полноценного общения с семьёй.
В кинематографе главным проектом 2025 года для Котлярского стал третий сезон военно-исторического сериала «Смерш», где он вновь воплощает образ старшего лейтенанта госбезопасности Павла Семёнова. Актер тщательно подходит к выбору ролей, отдавая предпочтение качественным сценариям и избегая проходных проектов.
Театральная деятельность занимает важное место в творческой жизни артиста. В текущем сезоне он участвует в антрепризных постановках «Ищу мужа», «Опасные мальчики» и «Эгоисты», гастролируя с этими спектаклями по российским городам.