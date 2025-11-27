Андрей Разин не сумел обжаловать отказ в правах на песни группы «Ласковый май»

27 ноября 2025, 04:49

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Верховный суд России не стал рассматривать жалобы продюсера Андрея Разина на отказы в признании за ним авторских и смежных прав на песни группы «Ласковый май». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.





Суд вернул истцу Разину его жалобы, оставив в силе решения нижестоящих судебных инстанций.



В числе ответчиков продюсера в судах выступали вдова и дети Юрия Шатунова, а также мать покойного автора песен группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова.



