Андрей Разин не сумел обжаловать отказ в правах на песни группы «Ласковый май»
Верховный суд России не стал рассматривать жалобы продюсера Андрея Разина на отказы в признании за ним авторских и смежных прав на песни группы «Ласковый май». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Суд вернул истцу Разину его жалобы, оставив в силе решения нижестоящих судебных инстанций.
В числе ответчиков продюсера в судах выступали вдова и дети Юрия Шатунова, а также мать покойного автора песен группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова.
Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина обвинили в крупном мошенничестве
Напомним, что в августе суд признал недействительным договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая», который касался 23 композиций.
25 ноября сообщалось, что Андрей Разин находится в уголовном розыске. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.