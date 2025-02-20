Стало известно, в каком состоянии находится вдова Олега Стриженова

Актеры Лионелла и Олег Стриженовы (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Неделю назад близкие простились с народным артистом Олегом Стриженовым. Актер скончался в возрасте 95 лет после ишемического инсульта. 12 февраля он был похоронен на Троекуровском кладбище. Многие заметили, что на отпевании в Храме Святителя Николая на Трёх Горах не было вдовы Стриженова — Лионеллы Ивановны.
По слухам, она простилась с любимым супругом раньше всех, поскольку не хотела лишнего внимания со стороны прессы. Она тяжело переживает смерть мужа, передает kp.ru.
По словам помощницы семьи, в день ухода Стриженова вдова перестала есть и спать. Близкие, в том числе Александра Стриженов с женой Екатериной, поддерживают Лионеллу: часто ее навещают и не дают грустить в одиночестве, говорится в материале.
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По словам помощницы семьи, в день ухода Стриженова вдова перестала есть и спать. Близкие, в том числе Александра Стриженов с женой Екатериной, поддерживают Лионеллу: часто ее навещают и не дают грустить в одиночестве, говорится в материале.
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Екатерина Коршунова