Стало известно, во сколько обошлись подарки Алексея Воробьева для Аиды Гарифуллиной

30 сентября 2026, 18:26

Алексей Воробьев потратил на подарки Аиде Гарифуллиной более 9 млн рублей

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* / @aidagarifullina)

Алексей Воробьёв устроил супруге Аиде Гарифуллиной настоящий праздник по случаю её 39-летия. Как выяснил Super, общая стоимость подарков певца для оперной певицы превысила 9 млн рублей.