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Стало известно, во сколько обошлись подарки Алексея Воробьева для Аиды Гарифуллиной

Алексей Воробьев потратил на подарки Аиде Гарифуллиной более 9 млн рублей
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* / @aidagarifullina)

Алексей Воробьёв устроил супруге Аиде Гарифуллиной настоящий праздник по случаю её 39-летия. Как выяснил Super, общая стоимость подарков певца для оперной певицы превысила 9 млн рублей.



Одним из презентов стала лимитированная сумка Bottega Veneta. Её стоимость составляет около 907,5 тысячи японских иен — это примерно 480 тысяч рублей. Аида уже показала роскошный подарок в личном блоге, опубликовав видео с распаковкой.

Однако главным сюрпризом оказался автомобиль китайской марки Li Auto. Стоимость такой машины начинается примерно от 9 млн рублей, поэтому именно автомобиль стал самым дорогим подарком Воробьёва для жены.

Аида не стала скрывать эмоций от сюрприза и поблагодарила мужа за исполнение её желаний. 30 сентября Гарифуллина отмечает день рождения — в этом году оперной певице исполнилось 39 лет. Судя по подаркам, Алексей Воробьёв решил сделать этот день для супруги по-настоящему запоминающимся.

Софья Метелева

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