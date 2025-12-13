«Не таких давили»: Влад Соколовский раскрыл детали расследования об угрозах семье

13 декабря 2025, 10:17

Влад Соколовский рассказал о ходе расследования по делу об угрозах его семье

Всеволод Соколовский (Фото: ВКонтакте @vs_page_official)

Певец Влад Соколовский (настоящее имя — Всеволод Соколовский) рассказал о ходе расследования дела об угрозах в адрес его семьи. Этой темой он поделился на закрытом рождественском мероприятии Андрея Малахова. Его слова приводит издание Super.





Соколовский отметил, что после широкой огласки активность злоумышленников снизилась. Ключевым шагом он назвал обращение к Александру Бастрыкину. Певец подчеркнул, что глава СКР в курсе дела и поручил ускорить расследование.



Артист уточнил, что сначала заявление подали не в тот территориальный орган. Сейчас материалы передали по подследственности, и расследование продолжается.

«Нас заверили, что будут решать жёстко. Мне запомнилась фраза, которая там прозвучала: «не таких давили», — сказал Соколовский.

«Тут выбирать не приходится», — заявил он.