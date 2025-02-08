«Так вообще не делают после брака по любви»: Владимир Сычев осудил Тимура Родригеза за «развод по телефону»

Владимир Сычев (Фото: Instagram* @vladimirsychev)
Любовь, семья и развод — вот она, вечная драма шоу-бизнеса. Владимир Сычев возмутился поведением Тимура Родригеза, который сообщил жене о расставании по телефону. Об этом пишет журнал «The Voice». Актер комедии «Неприличные гости» уверен: так с близкими людьми не поступают, и если уж уходить, то достойно — глядя в глаза.
Сычев, который сам прожил с женой Алесей Великановой 25 лет, признается: их брак не был идеальным, но они научились преодолевать кризисы. Без компромиссов отношения не сохранить.
По его мнению, если чувства угасли, разрыв должен быть честным, а не по звонку.
А вот Родригез, который расстался с Анной Девочкиной в 2023 году после 16 лет брака, не скрывает, что на прошлом поставил крест. Теперь у него новые отношения. Избранницей актера стала коллега Катя Кабак, с которой шоумен буквально на седьмом небе от счастья.
Родригез без стеснения называет Катю «лучшей женщиной в мире». Ради любви к Тимуру актриса тоже поставила точку в своем браке. У обоих есть дети от прошлых отношений: у Родригеза два сына, а у Кабак — дочка Кристина.
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«Поругаемся, а потом снова вместе. Периодически хочется развестись. Никто не отменял кризисы в отношениях через три, пять, семь лет... Они бывают. Этот путь дорогого стоит», — говорит артист.
По его мнению, если чувства угасли, разрыв должен быть честным, а не по звонку.
Владимир Сычев с женой (Фото: Instagram* @vladimirsychev)
«Так вообще не делают. Одно дело, когда брак по расчету, а другое – когда вы женитесь, потому что у вас любовь», — объяснил он в шоу «Миллион вопросов».У любого человека есть «свои моменты», которые могут не подходить партнеру. Поэтому и случается, что люди расстаются через некоторое время после того, как начинают жить весте — оказываются несовместимы в повседневной жизни и быте. Однако это не повод резко обрубать весь контакт или вести себя так, словно теплых моментов не было.
«Если ты прожил какое-то количество лет не просто так, то надо прийти и посмотреть человеку в глаза. Это будет честно», — заключил Сычев.
Катя Кабак и Тимур Родригез (Фото: стоп-кадр видео Instagram* @trodriguezzz)
А вот Родригез, который расстался с Анной Девочкиной в 2023 году после 16 лет брака, не скрывает, что на прошлом поставил крест. Теперь у него новые отношения. Избранницей актера стала коллега Катя Кабак, с которой шоумен буквально на седьмом небе от счастья.
Родригез без стеснения называет Катю «лучшей женщиной в мире». Ради любви к Тимуру актриса тоже поставила точку в своем браке. У обоих есть дети от прошлых отношений: у Родригеза два сына, а у Кабак — дочка Кристина.
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Мария Моисеева