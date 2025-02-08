«Так вообще не делают после брака по любви»: Владимир Сычев осудил Тимура Родригеза за «развод по телефону»

Любовь, семья и развод — вот она, вечная драма шоу-бизнеса. Владимир Сычев возмутился поведением Тимура Родригеза, который сообщил жене о расставании по телефону. Об этом пишет журнал «The Voice». Актер комедии «Неприличные гости» уверен: так с близкими людьми не поступают, и если уж уходить, то достойно — глядя в глаза.