«Стараюсь всё делать сама»: Марина Федункив дала редкий комментарий о сыне Теодоре

Марина Федункив (фото: Instagram** @marina_phedunkiv)
Осенью прошлого года Марина Федункив впервые стала мамой. Звезда юмористического шоу родила сына Теодора от мужа итальянца Стефано Маджи.
В интервью «Вечерней Москве» артистка, родившая первенца в 53 года, рассказала о своём опыте материнства и о том, как они с мужем воспитывают сына. Федункив отметила, что только в браке поняла, что готова к рождению ребёнка.
Заезда подчеркнула, что не перекладывает заботу о сыне на помощниц.
Также звезда ТНТ поставила перед собой одну цель – привить сыну любовь к чтению.
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**запрещён в РФ
Заезда подчеркнула, что не перекладывает заботу о сыне на помощниц.
«Всё, что касается ребёнка, стараюсь делать сама – не хочу ничего упустить, понимаю, как быстротечен этот миг. Рождение ребёнка даёт тебе почувствовать истинную, безусловную любовь – желаю испытать это счастье каждой женщине», – заявила Федункив.Марина отметила, что ей очень повезло с мужем, который нянчится с ребёнком и трепетно относится к нему.
Также звезда ТНТ поставила перед собой одну цель – привить сыну любовь к чтению.
«У меня есть любимые сказки, книги. Надеюсь привить своему ребенку любовь к чтению. Но пока мы в том возрасте, когда главное, что нужно, – это любовь родителей», – заключила юмористка.Читайте также:
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Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем*-альфонсом
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова