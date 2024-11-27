Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем-альфонсом

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Знакомство Федункив с молодым итальянцем
В интервью изданию «КП» Марина поделилась, что со своим будущим супругом они встретились в 2019 году на дне рождения её близкого друга. Она отметила, что Стефано тогда ещё не очень хорошо говорил по-русски, но активно учил язык. Через три недели они случайно встретились снова, на этот раз в самолете: она летела на гастроли на Урал, а он – по работе. Весь полет они наслаждались компанией друг друга, а после – обменялись контактами и решили продолжить общение.
Муж Федункив: что известно
Стефано работает вице-президентом по маркетингу и коммуникациям в крупной компании и отвечает за развитие негосударственных торговых связей Италии со странами СНГ. Однако, как только Федункив опубликовала первые фото с молодым возлюбленным, поклонники артистки тут же взялись за собственное расследование.
По версии подписчиков, Маджи имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, он совсем не бизнесмен и даже не итальянец, а обычный альфонс.
В ответ на критику Марина насмешливо прокомментировала все эти слухи у себя в социальных сетях. Она призвала не искать поводов для скандалов, а научиться радоваться счастью других и не распускать негативные слухи.
Федункив рассказала, как прошли роды
Актриса объяснила, что хочет, чтобы женщины понимали: современная медицина достигла такого уровня, что в её возрасте стало возможным испытать радость материнства. Также она подчеркнула, что это очень непростой процесс физически, и посоветовала не откладывать материнство.
Когда речь зашла о детях, Марина рассказала, что эта тема поднималась со Стефано, когда они начали встречаться. Он знал, что до их знакомства она заморозила яйцеклетки, как только у неё появилась финансовая возможность. Хотя оба хотели детей, до свадьбы у них не было четкого разговора о том, какие шаги предпринять для этого. Они понимали, что отсутствие наследников не повлияет на их отношения.
«Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И отдавала себе отчет: может так случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему», – рассказала актриса.
На вопрос о том, были какие-то страхи перед беременностью и родами в 53 года, Федункив ответила:
«Я разумный человек и не буду говорить: ой, что такого, возраст тут значения не имеет. Конечно, имеет. Чем ты старше, тем сложнее стать мамой. Даже несмотря на то, что при современных технологиях подготовить организм к вынашиванию можно даже не в молодом возрасте. Перед беременностью я основательно изучила этот вопрос, мы с мужем консультировались с разными профессорами. Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама».
Она также добавила, что обсуждала со своим мужем самые разные варианты – и суррогатное материнство, и усыновление. Однако все сложилось удачно и актриса родила естественным путем.
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