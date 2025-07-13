«Старейте на здоровье. А мы хотим быть девочками»: Наталью Рудову возмутила Юлия Меньшова
Наталью Рудову возмутила Юлия Меньшова
42-летняя Наталья Рудова в личном Telegram-канале резко обратилась к 55-летней Юлии Меньшовой. По словам актрисы, телеведущая обидела женщин за 50.
Ранее Юлия Меньшова высмеяла попытки женщин казаться гораздо моложе собственного возраста.
«Еще одна... Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину! Хотя женщина должна быть на стороне женщины, но нет. Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, это их право. Зачем кого-то осуждать?» — задалась вопросом Рудова.
Стоит отметить, что актриса предпочитает яркий стиль в одежде. Наталья гордится своей фигурой и обожает сниматься в бикини на отдыхе.