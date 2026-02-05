Старшая дочь Миллы Йовович впервые за долгое время появилась на красной дорожке с мамой

05 февраля 2026, 22:31

Милла Йовович появилась на публике с 18-летней дочерью впервые за долгое время

Милла Йовович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

50-летняя Милла Йовович привлекла всеобщее внимание на премьере фильма «Дракула» в Лос‑Анджелесе. Об этом пишет People.