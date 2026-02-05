Старшая дочь Миллы Йовович впервые за долгое время появилась на красной дорожке с мамой
50-летняя Милла Йовович привлекла всеобщее внимание на премьере фильма «Дракула» в Лос‑Анджелесе. Об этом пишет People.
На красной дорожке актриса появилась вместе с 18‑летней дочерью Эвер Андерсон. Гости и фотографы отметили не только их безупречные образы, но и заметное внешнее сходство матери и ее звездной наследницы.
Для выхода Йовович выбрала выразительный, но сбалансированный комплект: чёрную мини‑юбку с колготками в тон, кремовую рубашку и объёмную джинсовую куртку. Акценты расставили серебристые туфли-лодочки с острым носком, ярко‑красная сумка через плечо и эффектное ожерелье в серебристо‑чёрной гамме.
Эвер — старшая из трёх дочерей Миллы Йовович и режиссёра Пола Андерсона. В кино она дебютировала в девять лет в фильме «Обитель зла: Последняя глава», где сыграла рядом с матерью. Позже, в 2020 году, Эвер появилась в «Чёрной вдове», исполнив роль Наташи Романофф в детстве.
