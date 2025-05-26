«Люди не меняются»: четвертый брак Антона Батырева рухнул. Анна Савельева намекнула, из-за чего она ушла

Антон Батырев и Анна Савельева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Актер Антон Батырев снова оказался в центре внимания — его четвертый брак, который продлился менее двух лет, распался. Это расставание стало неожиданностью для поклонников, ведь еще недавно Батырев с теплотой рассказывал о своей супруге Анне Савельевой. Создавалось впечатление, что он нашел идеальную спутницу жизни. Что стало причиной разрыва на этот раз расскажет «Радио 1».
Семейная жизнь БатыреваПо признанию Батырева, он особенно ценил в Анне спокойный характер, умение избегать конфликтов и поддерживать гармонию в отношениях. Он не раз подчеркивал, что они решали разногласия через диалог, без скандалов, а в их доме царила атмосфера взаимопонимания.
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Ради семьи Батырев изменил образ жизни — отказался от вредных привычек и после съемок спешил домой, где его ждали любимая женщина и маленький сын. В 2023 году пара официально зарегистрировала брак, а в прошлом году у них родился ребенок. Однако, несмотря на искренние усилия, этот союз не выдержал испытания временем.
Что произошло в семье Батырева
Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)
Анна Савельева первой публично подтвердила факт расставания с Антоном Батыревым. В своих соцсетях она заявила, что приняла решение об окончании отношений. Теперь в ее профиле остались только снимки с сыном. Причину разрыва Анна описала без конкретных деталей, но ясно дала понять — терпеть сложившуюся атмосферу в отношениях больше не было сил.
«Люди не меняются», — с горечью отметила она, намекая на бесполезность попыток сохранить брак.По ее словам, чаша терпения переполнилась, и возвращаться к этой теме она не намерена.
Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)
Косвенным подтверждением возможных причин стал репост Анны в соцсетях видео блогера Art Barada о токсичном сценарии расставания. В ролике описывается модель поведения, когда мужчина, избегая ответственности, систематически провоцирует женщину на разрыв: холодностью, провокациями, игнором после ссор. В итоге инициатива разрыва формально исходит от партнерши, хотя фактически — это запланированный результат.
Поклонники восприняли этот репост как немой комментарий к их ситуации. Сам Батырев пока хранит молчание, но красноречивым жестом стало полное удаление следов совместной жизни из его аккаунтов.
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Анастасия Хохлова