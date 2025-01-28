Старшая дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой

Соня Шац (фото: соцсети)
Старшая дочь телеведущих Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой.
26-летняя Соня Шац опубликовала в своих соцсетях фотографию из палаты в роддоме.
О беременности девушки стало известно в октябре прошлого года. Она рассказала о своём положении в соцсетях, написав трогательно обращение к будущему ребёнку.
При этом Соня рассказала, что не все её родственники были рады новости о беременности. По её словам, многие не испытали радости и встретили её слова шоком. От некоторых реакций девушке даже было больной, поскольку ей писали: «Как ты могла?».
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Телеведущая Лазарева* отказалась признать вину по делу об оправдании терроризма
*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
О беременности девушки стало известно в октябре прошлого года. Она рассказала о своём положении в соцсетях, написав трогательно обращение к будущему ребёнку.
«Ни смотря на то, что количество новостей в этом году и так зашкаливает – есть ещё одна! Пожалуй, самая важная и та, которую я бережно хранила и оберегала! 7 июня мы о тебе узнали, 10 июня увидели, а чуть позже первый раз услышали твоё сердечко. И дальше все как в тумане. Пупсик, мы тебя очень ждём! Ты определенно мой самый главный фит с любимым артистом Семёном, а релиз уже в феврале», – написала девушка.Личность своего избранника она раскрыла только после переезда в Европу в 2022 году. Она состоит в отношениях с бывшим студентом МГТУ им. Н.Э. Баумана по имени Семён. Пара переехала в Португалию, где начала открыла бизнес и начала изготавливать ковры.
При этом Соня рассказала, что не все её родственники были рады новости о беременности. По её словам, многие не испытали радости и встретили её слова шоком. От некоторых реакций девушке даже было больной, поскольку ей писали: «Как ты могла?».
Читайте также:
«Хочу разбиться»: беременная дочь Лазаревой* и Шаца** напугала своим признанием
«Испытываю радость»: за что Татьяну Лазареву* приговорили к 6,5 годам колонии и что теперь будет с телеведущей
Телеведущая Лазарева* отказалась признать вину по делу об оправдании терроризма
*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова