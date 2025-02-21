Старший сын Градского обвинил молодую мачеху во лжи – требует миллионы

Александр Градский (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Александр Градский вряд ли предполагал, что после его смерти родственники сцепятся в схватке за его миллионы. К слову, при жизни музыкант был очень щедр со своими близкими и каждого из наследников обеспечил жильём.
Сегодня в Тверском районном суде Москвы состоялось слушание по иску старшего сына певца, 43-летнего Даниила. Он потребовал включить 100 миллионов рублей, о краже которых в 2022 году сообщила его молодая мачеха Марина Коташенко, в наследственную массу.
Даниил убеждён, что эти деньги были заработаны его отцом, поэтому должны в равных долях достаться наследникам. По его словам, вдова Градского постоянного путается в показаниях, говоря о происхождении этой суммы. Также он убеждён, что деньги Марина просто присвоила себе и сейчас живёт на них.
Сын Градского указал на то, что Коташенко тратит огромные суммы на оплату адвокатов и учёбу детей в частной школе. При этом женщина нигде официально не трудоустроена.
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Даниил убеждён, что эти деньги были заработаны его отцом, поэтому должны в равных долях достаться наследникам. По его словам, вдова Градского постоянного путается в показаниях, говоря о происхождении этой суммы. Также он убеждён, что деньги Марина просто присвоила себе и сейчас живёт на них.
Сын Градского указал на то, что Коташенко тратит огромные суммы на оплату адвокатов и учёбу детей в частной школе. При этом женщина нигде официально не трудоустроена.
«Она целенаправленно вводила суд в заблуждение. Говорила, что это её деньги, что она их сама заработала, а у папы денег не было на момент смерти. Это была её первая версия. Потом она начала говорить, что Александр Борисович ей подарил 100 миллионов. Тоже враньё», – заявил Даниил в беседе с Super.Коташенко вступила в брак с Градским в 2021 году за месяц до его смерти. Их расписали прямо в квартире, где последнее время жил музыкант. Женщина воспитывает двоих маленьких детей – Александра и Ивана.
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Анастасия Чинкова