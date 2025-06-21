Старший сын звезды сериала «Измены» Глафиры Тархановой определился с карьерой

21 июня 2025, 20:25

Актриса Глафира Тарханова опубликовала фото старшего сына

Глафира Тарханова (Фото: Инстаграм* @glafiratarhanova)

Год назад в пятый раз ставшая мамой и обычно скрывающая лица наследников Глафира Тарханова решила нарушить свои правила.





В личном блоге звезда сериала «Измены» опубликовала фотографии первенца Корнея, который в этом году отметил 17-летие. Сын Тархановой снялся в фэшн-фотосете.





«Пришло время!!! Прошу любить и жаловать — это мой старший сын Корней. Он решил выйти в свет и попробовать себя в качестве модели. Открыт к предложениям по работе», — подчеркнула актриса.

Сын Глафиры Тархановой Корней (Фото: Инстаграм* @glafiratarhanova)



«Как на маму похож. Первая мысль — Глафира в образе», «Кудрявая Глафира. Класс», «Какой красивый парень, кстати, очень похож на маму», — написали фолловеры.