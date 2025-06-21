Старший сын звезды сериала «Измены» Глафиры Тархановой определился с карьерой
Актриса Глафира Тарханова опубликовала фото старшего сына
Год назад в пятый раз ставшая мамой и обычно скрывающая лица наследников Глафира Тарханова решила нарушить свои правила.
В личном блоге звезда сериала «Измены» опубликовала фотографии первенца Корнея, который в этом году отметил 17-летие. Сын Тархановой снялся в фэшн-фотосете.
«Пришло время!!! Прошу любить и жаловать — это мой старший сын Корней. Он решил выйти в свет и попробовать себя в качестве модели. Открыт к предложениям по работе», — подчеркнула актриса.
Поклонники удивились сходству Корнея и Глафиры.
«Как на маму похож. Первая мысль — Глафира в образе», «Кудрявая Глафира. Класс», «Какой красивый парень, кстати, очень похож на маму», — написали фолловеры.
Стоит напомнить, что Глафира Тарханова состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Пара познакомилась в 2005 году на съемках фильма «Главный калибр», через полгода они сыграли свадьбу. Возлюбленные воспитывают пятерых детей: 17-летнего Корнея, 15-летнего Ермолая, 12-летнего Гордея, 7-летнего Никифора и годовалую Лукерью.
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