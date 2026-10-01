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Старший внук Михаила Шуфутинского оказался темнокожим геем*-сионистом

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram** @mikhail.shufutinsky)

Старший внук Михаила Шуфутинского оказался темнокожим геем*-сионистом. Выяснилось, что мужчина называет себя ветераном израильской армии и является сторонником президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Mash.



Дмитрий, внук маэстро, появился на свет 3 сентября. В 2024 году он связал свою жизнь* с Крисом Монтгомери в Филадельфии. В социальных сетях мужчина публикует как личные моменты, так и политические заявления.

О себе мужчина говорит так: темнокожий еврей, гражданин США и Израиля, зарегистрированный демократ и приверженец права на аборт. В марте 2025 года Дмитрий выдвинул свою кандидатуру на участие во Всемирном сионистском конгрессе — международном форуме, где еврейские общины принимают решения о распределении средств и ресурсов организаций, связанных с Израилем. После конфликта с ХАМАСом в 2021 году он приступил к написанию книги, чтобы использовать аргументы своих оппонентов против них.

Его отец Антон, сын Михаила Захаровича, не жил в России: более двух десятилетий он носил американские погоны, а затем перешёл на преподавательскую деятельность в частном католическом университете.

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