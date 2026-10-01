01 октября 2026, 12:38

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram** @mikhail.shufutinsky)

Старший внук Михаила Шуфутинского оказался темнокожим геем*-сионистом. Выяснилось, что мужчина называет себя ветераном израильской армии и является сторонником президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Mash.