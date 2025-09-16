Достижения.рф

Стас Барецкий захотел перезахоронить Моисеева на кладбище для «бедных» звезд

Борис Моисеев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певца Бориса Моисеева, жизнь которого трагически закончилась в одиночестве, нужно перезахоронить. Об этом заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в беседе с URA.RU.



В подмосковных Мытищах он планирует открыть кладбище, где будут хоронить забытых знаменитостей. По словам Барецкого, городская администрация Мытищ его в этом поддерживает.

«Суть идеи — хоронить звезд, которые умерли в бедности, не скопив: как говорится, ни гроша. Уверен, услугами нашего кладбища воспользуются многие звезды. Мы будем хоронить только творческих людей с огромной скидкой», — пояснил Стас.

Ритуальщик предложил провести эксгумацию тела известного певца и перенести его на новое кладбище. Кроме того, он хочет установить часовню на могиле Моисеева. Барецкий утверждает, что для этого важно получить благословение, которое уже есть.

