Стас Барецкий захотел перезахоронить Моисеева на кладбище для «бедных» звезд
Певца Бориса Моисеева, жизнь которого трагически закончилась в одиночестве, нужно перезахоронить. Об этом заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в беседе с URA.RU.
В подмосковных Мытищах он планирует открыть кладбище, где будут хоронить забытых знаменитостей. По словам Барецкого, городская администрация Мытищ его в этом поддерживает.
«Суть идеи — хоронить звезд, которые умерли в бедности, не скопив: как говорится, ни гроша. Уверен, услугами нашего кладбища воспользуются многие звезды. Мы будем хоронить только творческих людей с огромной скидкой», — пояснил Стас.
Ритуальщик предложил провести эксгумацию тела известного певца и перенести его на новое кладбище. Кроме того, он хочет установить часовню на могиле Моисеева. Барецкий утверждает, что для этого важно получить благословение, которое уже есть.