Стас Барецкий захотел перезахоронить Моисеева на кладбище для «бедных» звезд

16 сентября 2025, 10:30

Барецкий захотел перезахоронить Бориса Моисеева на кладбище для бедных звезд

Борис Моисеев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певца Бориса Моисеева, жизнь которого трагически закончилась в одиночестве, нужно перезахоронить. Об этом заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в беседе с URA.RU.





В подмосковных Мытищах он планирует открыть кладбище, где будут хоронить забытых знаменитостей. По словам Барецкого, городская администрация Мытищ его в этом поддерживает.





«Суть идеи — хоронить звезд, которые умерли в бедности, не скопив: как говорится, ни гроша. Уверен, услугами нашего кладбища воспользуются многие звезды. Мы будем хоронить только творческих людей с огромной скидкой», — пояснил Стас.