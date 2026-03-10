«Дурное поведение»: Вика Цыганова призвала SHAMAN отказаться от псевдонима

10 марта 2026, 14:49

Певица Вика Цыганова предложила SHAMAN сменить псевдоним

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова предложила музыканту SHAMAN сменить сценический псевдоним на настоящее имя.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Цыганова заявила, что исполнителю следует вернуться к имени Ярослав Дронов и пересмотреть манеру поведения. Кроме того, она сообщила, что негативно оценила поведение певца во время поездки на Байкал.

«Мне было очень неприятно видеть неадекватное поведение артиста там, мне кажется, местным жителям тоже было неприятно. Это какое-то дурное поведение. С трудом он проходит свои медные трубы, совершая бессмысленные поступки», — заявила Виктория.