«Невозможно»: Экс-возлюбленная Тимати ответила на обвинения, что увела мужа из семьи
Певица Алекса прокомментировала обвинения в развале семьи
Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) в личном блоге ответила на обвинения в том, что она разбила чужую семью.
Александра заявила, что не руководствуется стереотипами. По её словам, невозможно «увести» мужчину из отношений, если в паре царят любовь и гармония.
Кроме того, Алекса отметила, что внешние обстоятельства не могут разрушить крепкий союз, построенный на взаимном уважении и доверии.
«Каждый из нас кузнец своего счастья и, если хотите, своего одиночества. У каждого своя голова на плечах, своя совесть и своя судьба. Я не живу стереотипами. Я живу душой. Сердцем. И благодарностью за то, что имею сегодня. Берегите своё счастье. И не мешайте счастью других», — высказалась артистка.Ранее певица Алекса призналась в осложнениях после нескольких пластических операций.