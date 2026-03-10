«Невозможно»: Экс-возлюбленная Тимати ответила на обвинения, что увела мужа из семьи

10 марта 2026, 15:17

Певица Алекса прокомментировала обвинения в развале семьи

Александра Чвикова (Фото: Instagram* @aleksa___official)

Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) в личном блоге ответила на обвинения в том, что она разбила чужую семью.





Александра заявила, что не руководствуется стереотипами. По её словам, невозможно «увести» мужчину из отношений, если в паре царят любовь и гармония.



Кроме того, Алекса отметила, что внешние обстоятельства не могут разрушить крепкий союз, построенный на взаимном уважении и доверии.

«Каждый из нас кузнец своего счастья и, если хотите, своего одиночества. У каждого своя голова на плечах, своя совесть и своя судьба. Я не живу стереотипами. Я живу душой. Сердцем. И благодарностью за то, что имею сегодня. Берегите своё счастье. И не мешайте счастью других», — высказалась артистка.