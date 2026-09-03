«Я опустился»: Сын Владимира Высоцкого высказался о продаже квартиры отца
Никита Высоцкий опроверг информацию о продаже квартиры отца на Тверской-Ямской
Сын Владимира Высоцкого Никита заявил, что столичную квартиру на 1-й Тверской-Ямской, где отец якобы долго жил и проводил квартирники, никто не выставлял на продажу. Его слова приводит ТАСС.
Никита Владимирович отметил, что указанное жильё вообще никак не связано с Высоцким или его семьёй.
«Меня замучили уже звонками. Знакомые говорят, что я опустился, распродаю отцовское имущество, но это — неправда», — подчеркнул он.Актёр уточнил, что у его отца было несколько квартир. Сын артиста специально проверил адреса и выяснил, что на Тверской-Ямской Владимир Семёнович даже не снимал жильё — максимум мог зайти туда пару раз.
«У него была квартира на Малой Грузинской, дом 28. И в этой квартире действительно я живу до сих пор», — сообщил Высоцкий-младший.Отмечается, что «убитую» квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы якобы продают за 170 млн рублей.