«Я опустился»: Сын Владимира Высоцкого высказался о продаже квартиры отца

03 сентября 2026, 21:53

Никита Высоцкий опроверг информацию о продаже квартиры отца на Тверской-Ямской

Никита Высоцкий (Фото: кадр из сериала «Безопасность»)

Сын Владимира Высоцкого Никита заявил, что столичную квартиру на 1-й Тверской-Ямской, где отец якобы долго жил и проводил квартирники, никто не выставлял на продажу. Его слова приводит ТАСС.





Никита Владимирович отметил, что указанное жильё вообще никак не связано с Высоцким или его семьёй.

«Меня замучили уже звонками. Знакомые говорят, что я опустился, распродаю отцовское имущество, но это — неправда», — подчеркнул он.

«У него была квартира на Малой Грузинской, дом 28. И в этой квартире действительно я живу до сих пор», — сообщил Высоцкий-младший.