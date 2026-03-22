Звезда НБА Шакил О’Нил подарил Овечкину кроссовки с автографом

Александр Овечкин

Бывший игрок баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил подарил хоккеисту Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз», фирменные кроссовки с личным автографом.



Об этом в соцсетях сообщила супруга знаменитого российского нападающего Анастасия Шубская. Как оказалось, баскетболист приурочил презент к 900 шайбам, забитым хоккеистом в играх Национальной хоккейной лиги.

«Небольшой подарок от легенды Шакила О'Нила. Спасибо!» — подписала Шубская фотографию в личном блоге.

Шакил О’Нил при росте 216 см и весе 140 кг смог выстроить выдающуюся карьеру центрового. Пик его игры пришелся на «Лос-Анджелес Лейкерс», где он четырежды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В среднем за игру О’Нил набирал 24 очка и 11 подборов.
Александр Огарёв

