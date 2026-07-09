09 июля 2026, 08:33

SHOT: Овечкин примирился в суде с соседом, затопившим его квартиру во Флориде

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Александр Овечкин примирился в суде с соседом-американцем, который затопил его элитную квартиру во Флориде. Об этом пишет SHOT.