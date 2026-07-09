Александр Овечкин примирился в суде с соседом-американцем, который затопил его элитную квартиру во Флориде
Александр Овечкин примирился в суде с соседом-американцем, который затопил его элитную квартиру во Флориде. Об этом пишет SHOT.
Хоккеист за последние годы пережил немало ситуаций, связанных с его американской недвижимостью. В 2016 году, будучи лучшим снайпером НХЛ, он приобрёл апартаменты площадью около 180 квадратных метров на восьмом этаже престижного кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич за $1,9 миллиона. Однако спортсмен не проживал там постоянно, используя квартиру лишь для летнего отдыха.
В марте 2019 года сосед с 20 этажа допустил серьёзную ошибку: он неправильно подключил свою мойку, выведя слив в общую вентиляцию. В результате этого в квартиру Овечкина и других жильцов регулярно попадала вода. Когда хоккеист вернулся в апартаменты в сентябре 2020 года, он обнаружил, что квартира оказалась затоплена, а мебель пришла в негодность.
Александр решил высушить квартиру и сдать её в аренду за $10,500 в месяц. В то же время он подал иск на $30,000 против соседа. Судебное разбирательство длилось три года. Из-за своей занятости хоккеист часто не мог лично присутствовать на заседаниях: иногда слушания переносили, а иногда он подключался по видеосвязи. Например, один из видеосозвонов с судьёй в Майами состоялся прямо перед его прошлогодним семейным отпуском в Турции, на который Овечкин потратил 8 миллионов рублей.
В конце концов, спортсмен согласился на мировое соглашение. Соседи достигли компромисса, а судебное дело было закрыто.
Читайте также: