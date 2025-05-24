Стендапер Ваня Усович во второй раз стал отцом — фото

Ваня Усович с женой Анастасией (Фото: Инстаграм* @nastya_bells_)
Белорусский комик Ваня Усович стал отцом во второй раз. Фотографию новорожденного опубликовала его жена Анастасия в личном блоге.
Супруга стендапера поделилась фотографией, на которой их с Усовичем старший сын Даниил нежно целует малыша. Пара не стала раскрывать пол ребенка или день его рождения.
Последней публикацией в блоге Анастасии была ее фотография с заметно округлившимся животом. Она выложила ее 18 апреля. Многие фолловеры не могли дождаться, чтобы увидеть второго ребенка комика.
Дети Вани Усовича (Фото: Инстаграм* @nastya_bells_)
Напомним, Ваня Усович и его супруга Анастасия также воспитывают сына Даниила, который родился в 2022 году. Белорусский комик, который когда-то покорил российскую публику, не дает концерты с 2023 года.
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Последней публикацией в блоге Анастасии была ее фотография с заметно округлившимся животом. Она выложила ее 18 апреля. Многие фолловеры не могли дождаться, чтобы увидеть второго ребенка комика.
«Настя, какова красота», «Так ждем этого пузожителя», «Глядя на вас захотелось второго», — писали они.
Дети Вани Усовича (Фото: Инстаграм* @nastya_bells_)
Напомним, Ваня Усович и его супруга Анастасия также воспитывают сына Даниила, который родился в 2022 году. Белорусский комик, который когда-то покорил российскую публику, не дает концерты с 2023 года.
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Ольга Енгалычева