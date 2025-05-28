«У нее там такой частокол был»: Степан Меньщиков высказался о зубах Водонаевой и отношениях с Боней

28 мая 2025, 08:06

Степан Меньщиков усомнился в стоимости зубов Водонаевой и раскритиковал Боню

Георгий Иващенко и Степан Меньшиков (фото: «Радио 1»)

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков признался, что до сих пор благодарен проекту за старт своей карьеры. По его словам, участие в шоу до сих пор приносит ему «дивиденды» — его узнают, вспоминают, говорят, что «выросли на нём».





Однако Меньщиков с огорчением замечает, что не все его бывшие коллеги так же тепло относятся к проекту. Об этом он рассказал в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».



Особенно его задело отношение Виктории Бони, которая, по его словам, открещивается от реалити и старается не вспоминать их роман на шоу.





«Вы чего бежите от меня, как от тифозного?! У Бони вообще семья трудная. Там в семье одни девчонки. У них мужчина как костыли, как раб, который обязан закрывать потребности. Поэтому мы не были вместе, чему я рад. Нет у них ценностей. Когда мужчина будет главным, то и демография пойдет в рост. Я уважаю Боню, требую такого же уважительного к себе отношения», — сказал он.

«Алена Водонаева сделала зубы за 6 миллионов, но её рот сразу дешевеет, когда она вспоминает, что в нем был Степан Меньщиков», — произнес Дорохов.

«Что это за зубы за шесть миллионов? Ну, один, ну, два, ну, три, но не знаю, что там за зубы такие за шесть миллионов? Я специально потом позвонил специалистам и выяснил. Я говорю: "что за цена такая?". Мне специалисты сказали: "да, процедура дорогостоящая, растянута по времени". А у нее там такой частокол был», сыронизировал артист.