«У нее там такой частокол был»: Степан Меньщиков высказался о зубах Водонаевой и отношениях с Боней

Степан Меньщиков усомнился в стоимости зубов Водонаевой и раскритиковал Боню
Георгий Иващенко и Степан Меньшиков (фото: «Радио 1»)

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков признался, что до сих пор благодарен проекту за старт своей карьеры. По его словам, участие в шоу до сих пор приносит ему «дивиденды» — его узнают, вспоминают, говорят, что «выросли на нём».



Однако Меньщиков с огорчением замечает, что не все его бывшие коллеги так же тепло относятся к проекту. Об этом он рассказал в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».

Особенно его задело отношение Виктории Бони, которая, по его словам, открещивается от реалити и старается не вспоминать их роман на шоу.

«Вы чего бежите от меня, как от тифозного?! У Бони вообще семья трудная. Там в семье одни девчонки. У них мужчина как костыли, как раб, который обязан закрывать потребности. Поэтому мы не были вместе, чему я рад. Нет у них ценностей. Когда мужчина будет главным, то и демография пойдет в рост. Я уважаю Боню, требую такого же уважительного к себе отношения», — сказал он.

Кроме того, Степан добавил, что Боня должна быть юлагодарня проекту «Дом-2», ведь именно он дал старт ее карьере. Также Меньщиков прокомментировал недавнее высказывание комика Дениса Дорохова в шоу «Кстати», где тот прочитал шутку о стоимости зубов Алены Водонаевой.

«Алена Водонаева сделала зубы за 6 миллионов, но её рот сразу дешевеет, когда она вспоминает, что в нем был Степан Меньщиков», — произнес Дорохов.
Степан искренне удивился заявленной сумме.

«Что это за зубы за шесть миллионов? Ну, один, ну, два, ну, три, но не знаю, что там за зубы такие за шесть миллионов? Я специально потом позвонил специалистам и выяснил. Я говорю: "что за цена такая?". Мне специалисты сказали: "да, процедура дорогостоящая, растянута по времени". А у нее там такой частокол был», сыронизировал артист.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

2 6 10 0 1 3