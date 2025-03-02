«Стервочки первые выходят замуж»: Алсу решила помочь Алексею Воробьёву в поисках невесты

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)
Алексей Воробьёв заявил о намерении жениться, однако пока он не встретил девушку своей мечты. Алсу признала, что у неё на примете есть несколько потенциальных невест для певца.
Ранее он с юмором рассказал, какие качества хочет видеть в будущей жене.
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«Ищу невесту – умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен мне. Таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый. Он всё равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – заявил Воробьёв.Под это описание идеально подошла бы коллега Алексея по цеху Ольга Бузова, которые не скрывает симпатии к артисту.
«Мне очень нравится Алексей Воробьёв, у меня прекрасные с ним отношения. Я считаю, что это один из самых талантливых и красивых мужчин на нашей эстраде. Но я думаю, что мужчина должен проявлять инициативу», – говорила звезда.Помочь Воробьёву решила Алсу, которая и сама недавно стала одинокой. Она рассказала, что у неё есть подруги, очень красивые, хорошие и с прекрасным характером, которые не состоят в отношениях.
«Передайте Лёше. Реально, иногда смотришь: хорошенькая и покладистая, всё при ней, а, извиняюсь, какие-нибудь стервочки первые выходят замуж. Закон подлости», – отметила Алсу.Читайте также:
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Анастасия Чинкова