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«Стервочки первые выходят замуж»: Алсу решила помочь Алексею Воробьёву в поисках невесты

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв заявил о намерении жениться, однако пока он не встретил девушку своей мечты. Алсу признала, что у неё на примете есть несколько потенциальных невест для певца.
Ранее он с юмором рассказал, какие качества хочет видеть в будущей жене.

«Ищу невесту – умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен мне. Таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый. Он всё равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – заявил Воробьёв.
Под это описание идеально подошла бы коллега Алексея по цеху Ольга Бузова, которые не скрывает симпатии к артисту.

«Мне очень нравится Алексей Воробьёв, у меня прекрасные с ним отношения. Я считаю, что это один из самых талантливых и красивых мужчин на нашей эстраде. Но я думаю, что мужчина должен проявлять инициативу», – говорила звезда.
Помочь Воробьёву решила Алсу, которая и сама недавно стала одинокой. Она рассказала, что у неё есть подруги, очень красивые, хорошие и с прекрасным характером, которые не состоят в отношениях.

«Передайте Лёше. Реально, иногда смотришь: хорошенькая и покладистая, всё при ней, а, извиняюсь, какие-нибудь стервочки первые выходят замуж. Закон подлости», – отметила Алсу.
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«Была сегодня на капельнице, невролог чуть ли не с ложки кормила»: Бородина откровенно рассказала о психологической проблеме
02 марта 2025, 14:35

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина всегда очень откровенна со своими подписчиками. В её личном блоге много информации об отношениях, воспитании детей, саморазвитии и здоровье. Накануне телеведущая высказалась о серьёзной психологической проблеме.
Бывшая ведущая «Дома-2» рассказала, что страдает от панических атак и тревожности при перелётах. Несмотря на то, что звезде часто приходится летать на самолётах, она не научилась справляться с такой реакцией организма.

Бородина рассказала, что иногда весь полёт проходит спокойно, а недавно она летела в Москву и все шесть часов нервничала. Причём причина такого состояния звезде непонятна.

Также телеведущая назвала себя «ходячей тревогой», поскольку из-за напряжённого графика не успевает отдыхать, а потом много нервничает.

«Можно и массажи, и иголки, и капельницы. Просто надо отдыхать, а я себе этого не позволяю. У меня первый выходной был вчера, даже на отдыхе я много времени провожу в телефоне по работе. Встаю с утра, и просто весь день в беготне. Поэтому надо обязательно думать о себе. Меня невролог сегодня, пока я была на капельнице, чуть ли не с ложки кормила. Я реально ничего не успеваю. Даже позавтракать. Бешеный график каждый день», – заявила Бородина.
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«Простите дурака»: Алексей Воробьёв обратился к женщинам после того, как его высмеяли в соцсетях
02 марта 2025, 14:07

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв, ещё недавно утверждавший, что его не волнует мнение общества, всё-таки заволновался. Певец обратился к девушкам, которых возмутило его скандальное заявление о макияже.
Напомним, что в День всех влюблённых 37-летний артист «поздравил» подписчиц словами о том, что не считает женщин, наносящих макияж, самодостаточными. Алексей убеждён, что косметика используется только для привлечения внимания, что указывает на зависимость от чужого мнения. А значит мейк-ап означает неполноценность.

«Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», – заключил Воробьёв.
Слова певца вызвали бурную реакцию – девушки начали массово высмеивать нелепые высказывания. Алексей явно не ожидал такой бурной реакции и первое время стоял на своём. На следующий день после публикации он заявил, что не считается с мнением аудитории, а уже спустя две недели выступил с неожиданным обращением.

«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему, утренних, заспанных, это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейка. Я честно очень расстроен тем, что мои вырванные из контекста слова многих из вас по-настоящему расстроили... Смысл был в том, что и мы, мужчины, и социум в целом не только подвергает вас, девушки, объективизации, но и оказывает на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно. Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», – заявил исполнитель.
Кстати, сейчас Алексей находится в поисках невесты. Ранее он выдвинул несколько требований к потенциальной жене. Она должна быть умной, красивой и талантливой, но последний пункт не обязателен.

«Пробег варьируемый, всё равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – необычно озвучил критерии певец.
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«Мужчины любят меня даже с диагнозом»: Елена Кондулайнен рассказала о восстановлении после инсульта
02 марта 2025, 13:48

Елена Кондулайнен (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

66-летняя заслуженная артистка России рассказала о своём восстановлении после перенесённого инсульта. Елена Кондулайнен объяснила, почему коллеги не поддержали её в трудный период.
Актриса столкнулась с несчастьем пять лет назад. Кондулайнен почувствовала недомогание во время семейного застолья, после чего была госпитализирована. Врачи диагностирования инсульт с нарушением мозгового кровообращения и неврологической энцефалопатией. Также у звезды наблюдалась общая заторможенность речи. Елене пришлось практически заново научиться жить.

«Я мечтала просто встать, подняться с постели. Чувствовала себя овощем. Мечтала о том, как пойду в магазины, кафе. Истерики были каждый день», – признавалась актриса, которую в тот момент никто не поддержал, кроме родных людей.
Кондулайнен отметила, что после инсульта ей никто не позвонил, поскольку посчитали недуг заразным.

Вместе с тем, по словам артистки, даже с диагнозом она продолжает нравится мужчинам.

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#болезнь
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Харрисон Форд отказался вести «Оскар-2025» из-за редкого заболевания
02 марта 2025, 13:28

Харрисон Форд (РИА Новости/Владимир Трефилов)

Голливудский актёр Харрисон Форд пропустит церемонию вручения премии «Оскар» из-за диагностированного заболевания.
Отмечается, что 82-летний артист должен был стать одним из ведущих 97-й премии. Его представители сообщили, что Форд отказался вести церемонию награждения из-за опоясывающего лишая. В настоящее время актёр чувствует себя хорошо и активно восстанавливается.

Опоясывающий лишай вызван тем же вирусом, что и ветряная оспа. У пациентов наблюдается сыпь, которая не угрожает жизни человека.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь со 2 на 3 марта в 03:00 по московскому времени.

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Отчисление из ВГИКа, знаменитая любовница и внебрачный сын: как сложилась жизнь 56-летнего Михаила Пореченкова
02 марта 2025, 13:25

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Сегодня, 2 марта, выдающийся деятель российского кинематографа, театра и телевидения Михаил Пореченков отмечает свое 56-летие. Его творчество всегда вызывает интерес у зрителей и делает одной из самых заметных фигур в мире кино. Но в жизни известного артиста не всё было так радужно, как может показаться на первый взгляд. О личной жизни и творческом пути актера читайте в материале «Радио 1».

Биография актера


Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Михаил Пореченков появился на свет 2 марта 1969 года в семье ленинградцев, где мама работала строителем, а папа — моряком. Едва Александр успел пойти в школу его отца перевели на работу в Польшу. В Варшаве мальчик учился в школе при посольстве СССР.

В 1986 году, после завершения обучения в школе, Михаил Пореченков отправился в Эстонию, где поступил в Таллинское военно-политическое училище. Однако завершить обучение ему не удалось, так как из-за строгих правил с дисциплиной у будущего актёра постоянно возникали проблемы. В период обучения в училище Михаил Пореченков достиг уровня кандидата в мастера спорта по боксу.

После армии Михаил Пореченков вернулся в Ленинград, где испытывал трудности с выбором профессии. Вскоре он решил попробовать свои силы в театральном вузе в Москве и поступил во ВГИК, но не смог завершить обучение из-за отчисления. После этого он вернулся в родной город и вновь попытался поступить, успешно сдав вступительные экзамены в Российский государственный институт сценических искусств, который окончил в 1996 году.

Став заметным театральным актёром, Михаил Пореченков начал получать приглашения на съёмки в кино. Всё началось с телесериала «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». А после выхода на экраны в 1999 году сериала «Агент национальной безопасности», в котором Пореченков исполнил роль отважного сотрудника ФСБ, о нем узнала вся страна.

Личная жизнь


Михаил Пореченков с дочерью Марией и сыном Петром (Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников)

Первую большую любовь Ирину Любимцеву Михаил Пореченков встретил еще будучи студентом Таллинского училища. Роман был ярким, но коротким, Михаил был отчислен и уехал в Россию. Продолжение этой истории случилось, когда стало известно, что у актера есть внебрачный сын Владимир. Так случилось, что Ирины в 1995 году не стало, и ребенок остался на попечении тети и бабушки. Отец и сын начали общаться, когда Владимиру было уже 19 лет. Артист не оставил своего старшего ребёнка без внимания и забрал его в столицу, где помог ему начать свой путь в актёрской профессии. Владимир Любимцев снялся в фильмах «Мост», «Полярный» и «Легенда о Коловрате». По мнению зрителей, он невероятно похож на своего знаменитого отца.

Первой законной супругой Михаила Пореченкова стала предприниматель и переводчик Екатерина. В 1998 году у пары родилась дочка Варвара. Брак просуществовал чуть более года, и отношения закончились из-за разных взглядов на семью. Супруги оба были весьма амбициозными людьми и строили свою карьеру, а сил на семью не хватило. Развод состоялся тихо без взаимных упреков и скандалов.

В 1999 году Михаил встретил Ольгу, которая занималась созданием костюмов для кино и театра. Через год после знакомства они поженились, а ещё через два года у них родился первенец Михаил. В 2004 году в семье появилась дочь Мария. А в 2010 году пара стала родителями в третий раз — на свет появился сын Пётр. Ольга проявила себя как прекрасная хозяйка и верная спутница. Она посвятила себя заботе о детях, а он, благодаря поддержке супруги, может полностью посвятить себя своей работе.

Со стороны может показаться, что брак Михаила и Ольги — образец для подражания, но и он не обошёлся без горечи измены. В 2003 году поползли слухи о романе Пореченкова с замужней Анной Ковальчук. В последствии Анна ушла от мужа, а вот Михаил остался в семье.

Также Михаилу приписывали роман с Ольгой Литвиновой, которая в то время ещё только начинала общаться с Константином Хабенским. Но подтверждения этим отношениям журналисты не нашли.

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Актер сейчас


Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков)

Михаил Пореченков продолжает сниматься в кино и играть на сцене в МХТ им. А. П. Чехова. В 2024 году с актером в главной роли вышли фильмы «Исправление и наказание-2», «Однажды в Залесье», «Полярный-4». В 2025 году стартовал фильм «Купцы и дети» и планируются к выпуску картины «Беги» и «Хоккейные папы-2».

Актер активно поддерживает СВО и является волонтером по сбору гуманитарной помощи российским военным.

«Я свою позицию озвучил, и эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — цитирует слова Пореченкова издание news.ru.

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