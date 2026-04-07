От IT-стартапа к финансовому краху: актёр Деревянко потерял миллионы
Павел Деревянко оказался в центре громкой финансовой истории, связанной с инвестициями в криптовалюту и IT-бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В 2022 году актёр стал соучредителем компании ООО «Бии Соул», которая позиционировалась как перспективный технологический стартап в сфере разработки программного обеспечения. Деревянко владел 50% доли, а проект подавался как шаг в будущее — с акцентом на инновации и цифровые технологии.
Однако реальность оказалась куда менее оптимистичной. Уже по итогам 2023 года компания показала убыток в размере около 6 миллионов рублей при полном отсутствии выручки. Финансовые проблемы на этом не закончились: к середине 2025 года у фирмы образовалась задолженность перед налоговой, которая выросла с 475 до 643 тысяч рублей. В результате счета компании были заблокированы.
Юридическая ситуация также выглядит напряжённой: у ООО есть проигранный арбитражный спор, десятки упоминаний в судах и более 40 исполнительных производств, часть из которых до сих пор остаётся открытой.
Отдельной линией в этой истории проходит уголовное дело в отношении бывшего бизнес-партнёра актёра — Григория Мулузяна. Его приговорили к шести годам колонии за мошенничество, связанное с инвестициями в криптовалюту. По версии следствия, инвесторам обещали высокую доходность и участие в перспективных проектах, однако деньги в итоге исчезали.
Сам Павел Деревянко утверждает, что также стал жертвой обмана. По его словам, он уже подал иск и участвует в разбирательствах.
По данным следствия, актёр вложил в проект более 257 миллионов рублей — ради этого он продавал имущество и даже рассматривал продажу своей единственной квартиры, надеясь спасти бизнес.
