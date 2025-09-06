«Баснословные гонорары»: названа самая богатая артистка России
Продюсер Рудченко: Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой РФ
Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой отечественного шоу-бизнеса. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко в интервью «Абзацу».
По его мнению, певцы начали пользоваться тем, что некоторые их коллеги по сцене покинули страну. На фоне их отъезда гонорары оставшихся в РФ звезд взлетели более чем в два раза.
«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы. <…> Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей (Гагариной — прим. ред.) гонораром попросили 23 миллиона рублей», — объяснил собеседник издания.Стоит отметить, что ранее «Комсомольская правда» приводила иные данные. Газета писала, что Надежда Кадышева зарабатывает на концертах больше, чем исполнительница хита «Меланхолия». Поговаривают, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» хочет выручить порядка 50 миллионов на своем выступлении в «Лужниках», которое состоится 20 июня 2026-го.