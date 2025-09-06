«Баснословные гонорары»: названа самая богатая артистка России

06 сентября 2025, 15:50

Продюсер Рудченко: Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой РФ

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой отечественного шоу-бизнеса. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко в интервью «Абзацу».





По его мнению, певцы начали пользоваться тем, что некоторые их коллеги по сцене покинули страну. На фоне их отъезда гонорары оставшихся в РФ звезд взлетели более чем в два раза.

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы. <…> Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей (Гагариной — прим. ред.) гонораром попросили 23 миллиона рублей», — объяснил собеседник издания.