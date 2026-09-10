«У меня произошла первая съёмка»: Аня Покров показала фигуру в откровенном наряде
Аня Покров снялась в комплекте нижнего белья и объявила о статусе амбассадора
Блогер Аня Покров (настоящее имя — Анна Покровская) сообщила, что впервые снялась в белье. Соответствующие снимки девушка опубликовала в личном блоге.
26-летняя звезда соцсетей снялась в комплекте нижнего белья для рекламы популярного бренда.
«У меня произошла первая съёмка в белье. И не просто съёмка. Я стала амбассадором бренда белья, и скоро эти фото увидит вся Россия. Это было для меня очень волнительно! Это прямо большой шаг для меня!» — заявила Покровская.На свежем фото Анна позировала перед объективом камеры в топе и трусиках шоколадного цвета с распущенными светлыми волосами. Она сделала естественный макияж с акцентом на нюдовую помаду. Затем блогер снялась в топе телесного цвета. Коллеги и поклонники модели оценили её эффектные образы.