Стало известно о бизнесе Аллы Пугачёвой на Кипре
Стало известно, что певица Алла Пугачёва владеет кипрской компанией, которая управляет недвижимостью
«Известия» ознакомились с учредительными документами двух кипрских компаний — Omnitotal и Omnideal. Эти структуры занимаются покупкой и управлением движимым и недвижимым имуществом.
С марта 2026 года Максим Галкин* руководит обеими организациями. Документы показывают, что Omnideal Ltd принадлежит Алле Пугачёвой, а Omnitotal — самому Галкину*. В бумагах указан и адрес регистрации артистов — элитный ЖК на Кипре.
Это квартира с тремя спальнями на пятом этаже небоскрёба One Tower на проспекте 28 Октября в Лимасоле. Эксперты допускают, что апартаменты могут числиться за одной из этих компаний. Такая схема могла помочь сдавать элитную недвижимость в аренду и легально получать доход, подтверждая его происхождение перед европейскими налоговыми органами.
Читайте также: