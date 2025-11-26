Суд оштрафовал Михаила Боярского за не оплаченный вовремя другой штраф
Актера и певца Михаила Боярского оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа. Об этом со ссылкой на материалы суда в Санкт-Петербурге пишет РИА Новости.
Боярскому назначили штраф, равный двойной сумме неуплаченного долга. Решение суда вступило в законную силу, а артист не подавал апелляцию.
Детали дела остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес решение о наложении штрафа на журналистку Ксению Собчак за неоплату предыдущего административного штрафа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
