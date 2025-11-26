Суд оштрафовал Михаила Боярского за не оплаченный вовремя другой штраф

26 ноября 2025, 12:00

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Актера и певца Михаила Боярского оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа. Об этом со ссылкой на материалы суда в Санкт-Петербурге пишет РИА Новости.