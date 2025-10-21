Достижения.рф

«Меня взломали»: Ольга Бузова обратилась к подписчикам в слезах

Ольга Бузова предупредила подписчиков о взломе её блога
Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Певица Ольга Бузова сообщила, что её аккаунт в социальной сети был взломан, и злоумышленники используют страницу для мошеннических действий. Об этом сообщает StarHit.



Артистка попросила подписчиков не переходить по подозрительным ссылкам и уточнила, что все новые фото и видео в сторис публикуются не ею.

«Меня взломали. Страница сейчас мне недоступна. Все фото и видео в сторис выставляю не я. Не переходите ни по каким ссылкам. Я ещё и взлетаю в слезах», — обратилась Бузова к поклонникам.
Ранее телеведущая уже предупреждала фанатов о попытках взлома её аккаунта в социальных сетях и призвала их не переводить деньги мошенникам.

