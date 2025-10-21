«Меня взломали»: Ольга Бузова обратилась к подписчикам в слезах

21 октября 2025, 21:41

Ольга Бузова предупредила подписчиков о взломе её блога

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Певица Ольга Бузова сообщила, что её аккаунт в социальной сети был взломан, и злоумышленники используют страницу для мошеннических действий. Об этом сообщает StarHit.





Артистка попросила подписчиков не переходить по подозрительным ссылкам и уточнила, что все новые фото и видео в сторис публикуются не ею.





«Меня взломали. Страница сейчас мне недоступна. Все фото и видео в сторис выставляю не я. Не переходите ни по каким ссылкам. Я ещё и взлетаю в слезах», — обратилась Бузова к поклонникам.