«Меня взломали»: Ольга Бузова обратилась к подписчикам в слезах
Певица Ольга Бузова сообщила, что её аккаунт в социальной сети был взломан, и злоумышленники используют страницу для мошеннических действий. Об этом сообщает StarHit.
Артистка попросила подписчиков не переходить по подозрительным ссылкам и уточнила, что все новые фото и видео в сторис публикуются не ею.
«Меня взломали. Страница сейчас мне недоступна. Все фото и видео в сторис выставляю не я. Не переходите ни по каким ссылкам. Я ещё и взлетаю в слезах», — обратилась Бузова к поклонникам.Ранее телеведущая уже предупреждала фанатов о попытках взлома её аккаунта в социальных сетях и призвала их не переводить деньги мошенникам.