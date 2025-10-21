«Я одинок и несчастен»: Кит Урбан выпустил песню о расставании с Николь Кидман

21 октября 2025, 22:54

Кит Урбан признался, что переживает тяжёлый период после разрыва с Николь Кидман

Кит Урбан и Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Кит Урбан косвенно высказался о расставании с Николь Кидман в новой песне Straight Line из альбома High. Об этом сообщает Super.





Композиция прозвучала на премьере документального сериала «Дорога», посвящённого гастрольному туру музыканта по США.



Перед выступлением 57-летний артист рассказал, что написал песню в момент эмоционального выгорания.





«Может быть, вы разочаровались — в любви, в работе, в себе самом… Главное — снова почувствовать, что ты жив, и выбраться из тени», — отметил Урбан со сцены.

«Эта песня — как начало пути. Она передаёт ту энергию и дух, которые проходят через весь мой новый альбом», — сказал он.

«Я одинок и несчастен, но шоу должно продолжаться», — заявил певец.