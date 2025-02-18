«Пусть ангелы защищают тебя»: звезда «Кухни» Богатырев поздравил сына с 4-летием

Марк Богатырев (Фото: Instagram*/marchi25)
Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев поздравил с четырехлетием своего сына Данилу, которого родила ему актриса Татьяна Арнтгольц. Трогательное поздравление актер опубликовал в соцсетях.
«Дорогой мой сын, мой герой! Сегодня тебе исполнилось 4 года. Ты уже закладываешь ногу на ногу и скрещиваешь руки за головой, когда смотришь мультики, как твой папа, когда смотрит кино. Ты красивый, обаятельный, умный как твоя мама, которая млеет при любом твоем жесте. Пусть ангелы и Бог защищают тебя, а звезды указывают путь…» — написал Богатырев.Он также пожелал Даниле, чтобы родительская любовь сберегла его сердце и привела к мечтам.
Богатырев и Арнтгольц поженились в 2020 году, а летом прошлого года в СМИ появились слухи об измене артиста. По утверждениям источников, Богатырева видели в ночном клубе в компании другой женщины. Позже с руки актера исчезло обручальное кольцо.
Ранее стало известно, о чем заявил брат актера Данилы Козловского.
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