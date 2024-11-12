Стоянов прокомментировал шутку о коррупции мэра Дальнегорска в шоу «100янов»

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Актёр Юрий Стоянов заявил, что шутка, сказанная в одном из скетчей шоу «100янов», о коррупции мэра Дальнегорска является не более, чем ошибкой сценария.
«Не я пошутил, а персонаж пошутил. Это проблема сценария. К актёрам какие претензии? Во-первых, надо с терминами разобраться. Пошлого в этой шутке ничего нет. Она может быть несправедливой, но со словом «пошлость» надо уметь обращаться. Слово «пошлость» никогда не имело и не будет иметь отношения к тому, в чем я занят. А если это несправедливая шутка, если авторы не посмотрели в интернете, есть ли такой город, это их ошибка», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Стоянов.Напомним, сам мэр Дальнегорска Александр Теребилов выразил сожаление по поводу сказанной шутки про коррупцию в данном шоу, отметив, что такой юмор больше походит на пошлось.
А в Санкт-Петербурге разработали проект реставрации беседки, расположенной на Смоленском лютеранском кладбище, где проходили съёмки фрагмента фильма «Брат» Алексея Балабанова.
«По информации реставрационной компании, которая занимается объектом, подготовлен проект реставрации беседки семейного захоронения фон Бекманов. Комитет дал ряд рекомендаций и дополнений, которые в ближайшее время будут доработаны и внесены в проект», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) города.
Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщала о том, что рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами.
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