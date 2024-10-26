Откровенные сцены и обнажения: секс-скандалы Яковлевой, Вертинской и других советских актрис

Кадр из фильма «Человек-амфибия»( Фото: РИА Новости)
Вопреки распространенному мнению о том, что в СССР секса не было, в отечественном кинематографе царили настоящие страсти, которые порой шокировали зрителей. В каких секс-скандалах невольно оказались замешаны звезды советского кинематографа расскажет «Радио 1».
Подростковый интим
Кадр из фильиа «А если это любовь?» (Фото: РИА Новости)
Одним из ярких примеров стал фильм Юрия Райзмана «А если это любовь?», выпущенный в 1961 году. Эта лента вызвала настоящий скандал и чуть не попала в «черные списки». В центре сюжета — любовные отношения между девятиклассниками Ксенией и Борисом, которые сталкиваются с непониманием со стороны взрослых, но стремятся сохранить свою любовь. Режиссер смело поднял тему подросткового интима, за что подвергся жесткой критике от профессионального сообщества.
Скандал, разразившийся на фоне значительного общественного волнения, привлек внимание ЦК КПСС. Проведенная проверка выявила, что эксперты обвинили фильм в «искажении реальности» и «очернении социалистического строя». В какой-то момент Райзмана предупредили о возможных проблемах с цензурой, что могло привести к тому, что лента не выйдет в прокат. Тем не менее, фильм все же был показан, хотя и вызвал бурные споры.
Обнаженное тело
Кадр из фильма «Маленькая Вера» (Фото: РИА Новости)
Не меньший резонанс вызвал фильм «Маленькая Вера», созданный Василием Пичулой. В условиях жесткой цензуры демонстрация обнаженного тела считалась табу, но актриса Наталья Негода нарушила этот запрет, появившись на экране почти без одежды. После премьеры Негода мгновенно стала звездой и секс-символом советского кино, ее работу увидели 55 миллионов зрителей. Полутораминутная эротическая сцена, в которой Негода предстала «при полном параде», вызвала настоящий ажиотаж: на актрисе не было ничего, что могло бы прикрыть ее тело.
«Человек-амфибия»
Один из эпизодов культового фильма «Человек-амфибия» каким-то образом прошел цензуру, что вызвало широкий скандал. В сцене актриса Анастасия Вертинская появляется в купальнике, который не скрывает нюансов её фигуры. Ткань оказалась настолько тонкой, что все детали стали очевидными. Особое внимание привлекли торчащие соски, которые под мокрой тканью выглядели ещё более заметно.
Моралисты были возмущены: они считали, что показывать такие интимные моменты на экране было абсолютно недопустимо. Съемочной команде пришлось оправдываться, утверждая, что небольшой бюджет фильма не позволил им использовать более плотные и качественные материалы для костюмов. Тем не менее, именно эта роль открыла Вертинской двери в большой кинематограф.
Оргии и насилие
Сцена в бане
Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (Фото: РИА Новости)
Что касается «А зори здесь тихие», то эта культовая советская лента о подвиге солдат во время войны могла не выйти на экраны из-за откровенных сцен. Особенно критике подверглись эпизоды, где девушки отдыхают в бане или загорают практически без одежды. Кинокритики назвали эти моменты аморальными и несоответствующими патриотическому духу фильма. Спор между съемочной группой и критиками длился два месяца, в результате интимные кадры были вырезаны, а сцена в бане сокращена почти в три раза. Итоговая телеверсия вообще исключила съемки в парилке.
Обнажение в кадре
Что касается «Экипажа», то ситуация с Леонидом Филатовым и Александрой Яковлевой стала настоящим испытанием для съемочной группы. Филатов, отказавшись от обнаженных сцен, оказался в центре общественного обсуждения, в то время как Яковлева, сняв нижнее белье прямо в кадре, шокировала всех своим решением. Это вызвало недовольство руководства «Мосфильма», которое потребовало от режиссера удалить спорные сцены.
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