Подруга Елены Товстик представила свою версию распада их семьи

05 января 2026, 19:48

Мария Эстер-Трубицына назвала причиной развода Романа Товстика измену его жены

Роман Товстик (Фото: Instagram* @roman_tovstik)

Спортсменка Мария Эстер-Трубицына раскрыла свою версию причин развода бизнесмена Романа Товстика с его женой Еленой после 20 лет брака. Об этом стало известно из личного блога Марии.





Эстер-Трубицына утверждает, что Елена сама изменяла мужу. По словам спортсменки, Товстик проявляла интерес к триатлонисту, и этот спортсмен лично сообщил об этом Роману, что заставило бизнесмена начать расследование.



Спортсменка заявила, что её подруга знала об изменах мужа и даже помогала ему. Кроме того, Эстер-Трубицына напрямую обратилась к Полине Дибровой.

«Полиночка, простушечка, провинциалочка ты наша! Ты настолько наивная, что полагаешь, что я дружила только с Леной, а с Ромой у нас ничего не было? Да? Ну что ж, дорогая, пришло время и тебе узнать правду. Я ещё и подруга Ромы и не на один раз. Мы виделись с Ромой наедине не один раз», — высказалась она.