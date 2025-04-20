«Странные женщины приходят в мой дом»: Анна Хилькевич заявила, что прогнала уже 50 нянь

Татьяна Брухунова в очередной раз сцепилась с хейтерами, критикующими её необычный стиль. Жена Евгения Петросяна называет себя законодательницей мод, а критику воспринимает как неспособность людей смириться с тем, что она не носит простые джинсы и футболки.