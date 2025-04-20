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«Странные женщины приходят в мой дом»: Анна Хилькевич заявила, что прогнала уже 50 нянь

Анна Хилькевич рассказала, что погнала уже 50 нянь
Анна Хилькевич с дочерьми (фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич с дочерьми (фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич рассказала о неудачах при поиске няни для своих дочерей. 38-летняя актриса объяснила, какие требования предъявляет к потенциальным кандидаткам.
Звезда сериала «Универ» замужем за Артуром Мартиросяном, с которым воспитывает троих дочерей: десятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, родившуюся в сентябре прошлого года. Хилькевич старается совмещать материнство и карьеру, но без помощи нянь не обойтись. Однако актрисе пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

Несмотря на это, пара хочет родить ещё одного ребёнка.

«Хотим мальчика. Я понимаю, что каждому моему ребёнку нужно моё время. Пока я разрываюсь, девочки всё время бьют друг друга. Они прямо исподтишка могут друг другу дать пинка. Нянь они не принимают новых», – отметила Хилькевич в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Анна уже давно ищет подходящую няню, но каждый раз всё идёт не по плану. Однажды одна из женщин перешла дорогу в неположенном месте с ребёнком на руках, а другая сказала дочери звезды «брысь».

«Человек 50 точно прошло. Я пробовала их всех. Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», – подчеркнула актриса, которая даже установила дома камеры для отслеживания происходящего.
При этом Хилькевич заявила, что не требует от няни многого. Главное, чтобы женщина была опрятной, умной, имела образование, в приоритете педагогическое, увлекалась психологией и умела готовить еду только на детский стол.

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«Единственный её статус – жена Петросяна»: что на самом деле скрывает Татьяна Брухунова
Стилист Карина Нигай раскритиковала образы Татьяны Брухуновой
20 апреля 2025, 21:20

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова в очередной раз сцепилась с хейтерами, критикующими её необычный стиль. Жена Евгения Петросяна называет себя законодательницей мод, а критику воспринимает как неспособность людей смириться с тем, что она не носит простые джинсы и футболки.
Правда, стилист Карина Нигай поспешила разочаровать Брухунову. Она отметила, что одежду Татьяны никак нельзя отнести к высокой моде.

«Я никогда не видела её на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный её статус – жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист всё-таки уже прадедушка», – отметила Нигай в шоу «Хватит слухов» на телеканале «ТВ Центр».
А светский журналист Вероника Морозова убеждена, что демонстрацией семейной идиллии и обновок Брухунова пытается отвести внимание общественности от своей биографии.

«Ей надо скрыть своё прошлое. Она очень мало о себе рассказывает. Она показывает только нынешнюю жизнь», – подчеркнула Морозова.
Выяснилось, что Татьяне есть, что скрывать. На самом деле, Петросян был не первым возрастным мужчиной в её жизни. В предыдущем романе Брухуновой разница в возрасте была ещё более шокирующей. Продюсер Ольга Журавлёва раскрыла всю подноготную.

«История Татьяны Брухуновой не начинается на браке с Петросяном. До этого у неё был роман с директором театра, которому тогда было около 70 лет, а Татьяне всего 18», – отметила Журавлёва.
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#продюсер
#критика
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«Всё, что есть, благодаря Симоньян»: о чём жалел Тигран Кеосаян перед комой
Кеосаян перед комой откровенно рассказал о знакомстве и жизни с Симоньян
20 апреля 2025, 20:29

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Уже почти пять месяцев Тигран Кеосаян борется за жизнь. Режиссёр пережил клиническую смерть после острого инфаркта миокарда и впал в кому.
Тигран Кеосаян и журналистка Маргарита Симоньян вместе с 2012 года. Звезды неоднократно заявляли, что наконец-то обрели счастье и живут душа в душу. Главред телеканала RT признавалась, что в их доме никогда не повышается голос.

Незадолго до клинической смерти 59-летний Кеосаян дал интервью, в котором тепло отзывался о жене. Он отмечал, что она перевернула его взгляд на многие вещи и показала новую жизнь.

«Я кардинально изменился – с юности только дебил не меняется. Но с точки зрения меня 10-летней давности, не говоря о 15-летней давности, я изменился. Это всё благодаря Маргарите. Она глубоко воцерковленный человек и есть какие-то вещи, с которыми не поспоришь. Так лучше и для души, и для себя», – отмечал режиссёр в интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека», которая так и не вышла в эфир.
Тигран также признавался, что их отношения развивались очень стремительно, и уже через несколько встреч телеведущий не мог представить себя без возлюбленной. Она, по его словам, плавно вошла в его жизнь, став главной любовью.

«Мне кажется, мы встретились с Ритой сформировавшимися, взрослыми личностями, со своим бэкграундом случившимся. Каждый в своей сфере чего-то добился. И это очень тяжело, скажем, с моим характером. Я считаю, что столь привычное в таких семьях соревнование не началось. Я искренне признался себе, что она намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, чем я. Соревноваться бессмысленно», – отмечал Кеосаян.
При этом, Симоньян ранее делилась, что конфликты всё же случались.

«Мы ссорились бесконечно – он очень ревнивый. Тяжёлые были обстоятельства. Мы встречались и ссорились, много ругались и расходились: „Все, мы расстались“. Первый раз был на час, второй 20 минут. А когда мы жили вместе уже, то не расставались вообще. Например, я несколько раз лежала на сохранении, он лежал со мной. Он говорил: „Что я буду делать дома, если тебя нет? Когда тебя там нет, это не мой дом“», – отмечала журналистка.
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#интервью
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«Несправедливо, странно»: Ирина Безрукова высказалась о преследующей её смерти
Ирина Безрукова отметила, что не ходит к гадалкам с вопросами о потере близких
20 апреля 2025, 20:10

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова отметила, что в её жизни было много печальных моментов, связанных с потерей близких. При этом актриса заверила, что не понимает, почему на её долю выпало столько испытаний.
В частности, в раннем детстве артистка потеряла маму, а 10 лет назад трагически скончался её единственный сын Андрей Ливанов, которому было 25 лет. Тажке актриса пыталась стать матерью в браке с актёром Сергеем Безруковым. С помощью ЭКО ей удалось забеременеть двойней, но произошёл выкидыш.

«Я так устроена, что я не хожу к гадалкам и такие вопросы не задаю. Естественно, я думала о том, что в моей жизни, мне кажется, предельное какое-то количество грустных моментов, связанных с потерей близких. Да, я иногда думала почему-то, что это несправедливо, странно», – откровенно высказалась звезда в шоу «Однажды» на НТВ.
При этом, 60-летняя Безрукова призналась, что искренне верит в перерождение перед смертью. Актриса объяснила, что видит это, как если бы человек уехать жить в другой город и не вернулся, но он всё ещё существует.

«Смерть даётся, чтобы, во-первых, уважать выбор того человека, который решил уехать в другой город. Может, ему стало неинтересно, скучно, или он решил закончить роль в этом спектакле и начать в другом», – отметила Безрукова.
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#актриса
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#сын
#шоу-бизнес
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Заработок стилиста Сергея Зверева сократился почти в 7 раз
Стилист Сергей Зверев начал зарабатывать 5 млн руб вместо прежних 33 млн
20 апреля 2025, 19:53

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)

Заработок стилиста Сергея Зверева сократился с 33 до 5 миллионов рублей, сообщает издание Life.
В настоящее время Зверев официально не владеет никаким бизнесом и у него отсутствует ИП. Ранее у стилиста были доли в четырёх компаниях. Так, у него были парикмахерские, магазин и многопрофильное агентство, которые прекратили свою работу.

Журналисты выяснили, что сейчас Зверев, вероятно, ведёт бизнес через продюсера Александра Маркина, который владеет компанией ООО «Марс». Правда выручка фирмы стремительно падает. Если в 2023 году она составляла 33 миллиона рублей, то в 2024 – всего пять миллионов.

В Москве у Зверева имеются три квартиры. Две – на Тверской улице за 30 и 40 миллионов рублей, а также одна трёхкомнатная на Дмитровском шоссе.

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#квартиры
#журналисты
#ип
#стилист
#зарплата
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«Вложил душу сюда»: Прохор Шаляпин потратил 14 млн на квартиру для мамы в Подмосковье
Прохор Шаляпин рассказал, что потратил 14 млн на квартиру для мамы в Мытищах
20 апреля 2025, 19:28

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин купил и полностью отделал двухкомнатную квартиру для мамы в Подмосковье.
Телеведущий в прошлом году приобрёл квартиру для родственницы в Мытищах за 10 миллионов рублей. Теперь Шаляпин похвастался, что полностью оплатил ремонт, который обошёлся ещё в четыре миллиона рублей.

Шоумен признался, что заработал эту сумму самостоятельно на рекламе, и теперь у него нет ни одной ипотеки.

Шаляпин также отметил, что теперь мама стала гораздо ближе к нему, поскольку перевёз он её из Волгограда. К слову, дизайном интерьера квартиры артист тоже занимался самостоятельно.

«Рад, что мамочка имеет у меня квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде. Вложил душу сюда, потому что я сам разрабатывал этот дизайн. Знаю, как людям живётся, многие в ипотеках на 100 лет. У меня нет ни ипотек, ни долгов за эту квартиру. Честно признаюсь: я зарабатывал на рекламе. За четыре месяца я покрыл все расходы – и сама квартира, и ремонт, и вот это всё. Где-то в 14 миллионов мне всё это обошлось», – рассказал Шаляпин в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Видео: Telegram @aChaliapin

Помимо самой квартиры, мама Прохора осталась впечатлена тем, что сын к её приезду закупил всю кухонную утварь.

«Я офигела просто. Открываю шкафы, а у меня всё есть!», – поделилась женщина.
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