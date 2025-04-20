«Странные женщины приходят в мой дом»: Анна Хилькевич заявила, что прогнала уже 50 нянь

Анна Хилькевич с дочерьми (фото: Telegram @khilkevich_anna)
Анна Хилькевич рассказала о неудачах при поиске няни для своих дочерей. 38-летняя актриса объяснила, какие требования предъявляет к потенциальным кандидаткам.
Звезда сериала «Универ» замужем за Артуром Мартиросяном, с которым воспитывает троих дочерей: десятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, родившуюся в сентябре прошлого года. Хилькевич старается совмещать материнство и карьеру, но без помощи нянь не обойтись. Однако актрисе пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.
Несмотря на это, пара хочет родить ещё одного ребёнка.
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Несмотря на это, пара хочет родить ещё одного ребёнка.
«Хотим мальчика. Я понимаю, что каждому моему ребёнку нужно моё время. Пока я разрываюсь, девочки всё время бьют друг друга. Они прямо исподтишка могут друг другу дать пинка. Нянь они не принимают новых», – отметила Хилькевич в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.Анна уже давно ищет подходящую няню, но каждый раз всё идёт не по плану. Однажды одна из женщин перешла дорогу в неположенном месте с ребёнком на руках, а другая сказала дочери звезды «брысь».
«Человек 50 точно прошло. Я пробовала их всех. Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», – подчеркнула актриса, которая даже установила дома камеры для отслеживания происходящего.При этом Хилькевич заявила, что не требует от няни многого. Главное, чтобы женщина была опрятной, умной, имела образование, в приоритете педагогическое, увлекалась психологией и умела готовить еду только на детский стол.
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Анастасия Чинкова