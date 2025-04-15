«Дико мучаюсь»: Анна Хилькевич рассказала о проблемах с ребенком

Анна Хилькевич (фото: Телеграм @khilkevich_anna)
Актриса и телеведущая Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам на трудности с прикормом младшей дочери Оливии.
Анна уверена, что избирательность малышки в еде связана с ее знаком зодиака.
Звезда сериала «Универ. Новая общага» призналась, что в настоящее время в ее жизни начался непростой период из-за трудностей с питанием малышки.
Со слов Хилькевич, проблема заключается в том, что со старшими детьми подобной проблемы не было: ни Маша, ни Арианна не привередничали в еде.
Ранее Анна Хилькевич рассказала, что они с супругом задумываются о четвертом ребенке.
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«Начинает проявляться Дева», — подчеркнула Хилькевич в личном блоге.
Звезда сериала «Универ. Новая общага» призналась, что в настоящее время в ее жизни начался непростой период из-за трудностей с питанием малышки.
«В общем, я сейчас дико мучаюсь с прикормом. Танцы с бубном не помогают. Не нравится вкус и все. Только кабачок и яблоко», — отметила артистка.
Со слов Хилькевич, проблема заключается в том, что со старшими детьми подобной проблемы не было: ни Маша, ни Арианна не привередничали в еде.
Ранее Анна Хилькевич рассказала, что они с супругом задумываются о четвертом ребенке.
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Ольга Енгалычева